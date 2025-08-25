¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¡Û¥ì¥È¥í¤Ê¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¥®¥ó¥¬¥à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×
¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Ñ¥Æ¥£¥ª¤Ë¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î²Ä°¦¤¤¿·ºî¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¢ö¡¡º£ÅÙ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¡ß¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡ª
¡ùÂ·¤¨¤ÆÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¥«¥é¥Õ¥ë²Ä°¦¤¤¢ö¿·¥·¥ê¡¼¥º¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡×¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¥®¥ó¥¬¥à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¢ö
¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¤ªÞ¯Íî¤Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¿¤Á¤ò¤ª¼ê¸µ¤Ç³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡£
º£²ó¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¦¥¯¥í¥ß¡¦¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¦¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¦¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¦¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡¦¤³¤®¤ß¤å¤ó¡¦¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê¥¥¡¿¥é¥é¡Ë¡¦¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤Î10¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥ë¥Ý¡¼¥Á¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ó¶ÒÃå¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï»È¤¤¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇËÉÙ¤ËÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡Ö¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¿¤Á¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö¤à¤Ë¤å¤°¤ë¤ß¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡×Å¹Æ¬µÚ¤Ó¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤Ãæ¢ö
¿·¥·¥ê¡¼¥º¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
