¡¡8·î23Æü¡¢¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¤ÎÄ»±©¼þºî»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Øsio¡Ê¥·¥ª¡Ë¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Ä»±©¥·¥§¥Õ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ä¹Ìî¸©¾®Ã«Â¼·£³ÝÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¸ÅÌ±²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØNAGANO¡Ê¥Ê¥¬¥Î¡Ë¡Ù¤¬¡¢9·î¤Î±Ä¶È¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢¿®½£¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë2022Ç¯10·î¤Ë¡Øsio¡Ù¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢2023Ç¯7·î¤Ë³«¶È¡£Â¼¤¬ÃÏ°èÁÏÀ¸¤òÌÜÅª¤Ë1²¯2600Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¸ÅÌ±²È¤ò°û¿©Å¹¤Ë²þ½¤¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê´ë²è¤Ç¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô¤ÇÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶È¼Ô¤¬¼Âà¤¹¤ë¤Ê¤É»ØÄê´ÉÍý¼ÔÁª¤Ó¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖNAGANO ±Ä¶È½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÄ¹Ìî¸©¾®Ã«Â¼¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óNAGANO¤Ï¡¢3Ç¯´Ö¤Î»ØÄê´ü´Ö´ÉÍý¼Ô¤Î·ÀÌó´ü´ÖËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯9·î¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ëþ´ü¤ÇÅ±Âà¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï3Àé±ß¤ÎºúÄê¿©¤ä¡¢1Ëü±ß¤«¤é3Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤ÏÄ»±©¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Âè¤ËµÒÂ¤Ï±ó¤Î¤¡¢º£Ç¯8·î¤ËÂ¼¤ËÅ±Âà¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡3Ç¯¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÊóÆ»¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Îä¤á¤¿À¼¤¬´ó¤»¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÄ»±©¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÃÍÃÊ¤äÎ©ÃÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤ÏÄ»±©¤ÎÅ¹¤À¤«¤é¡Õ
¡ÔÄ»±©»á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔÃÏ°è³èÀ²½¤òÁÀ¤Ã¤¿Â¼¤â¤µ¤¾ÌµÇ°¤Ç¤·¤ç¤¦¡¡µ¤¤ÎÆÇ¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡Õ
¡¡ÊÄÅ¹¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»±©¥·¥§¥Õ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÄ»±©¥·¥§¥Õ¤È½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¡£Ä»±©¥·¥§¥Õ¤ÏÆ±Æü¤ËÄ¹Ê¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÔÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢³µ¤Í¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Õ¤È»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿1¥ö·î¸å¤Ë¡ØNAGANO¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ä»±©¥·¥§¥Õ¡£¶¯¹ÔÆÍÇË¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¸µÒ¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÅö»þ¡¢¼ÕºáÊ¸¤Ç¤Ï¡ÔÁ´Éô¼«Ê¬¤¬°¤¤¡¢Á´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ëö¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥å¥ó»á¤ËÂÐ¤·¡Ô¥¯¥½¤Ã¤¹¤è¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡Õ¤È½µ´©Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤ÇË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ôº£¸å²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¤Î½þ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Æ±Ç¯¤Î11·î¤Ë¤ÏÎ¥º§¤¬À®Î©¡£ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ËÀ¤´Ö¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢ÍýÍ³¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£´Æ½¤¤·¤¿ÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Çä¾å¸º¾¯¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼Â¦¤Ï±Ä¶È·ÑÂ³¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡È´Æ½¤¥·¥§¥Õ¡É¤Ï·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£