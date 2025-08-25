¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤Ã¤¿¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡20Âå¤Ç¡ÈÉÔÃçÀâ¡ÉÎ®¤ì¤¿¡Ö¶¦±éÇÐÍ¥¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
8·î23Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢´§ÈÖÁÈ¡ØÌÚÂ¼¤µ¡Á¡Á¤ó¡ª¡Ù¤ÎºÇ¿·²ó¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡È°ø±ï¡É¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤¬ºòÇ¯11·î¤Ö¤ê¤ËËã¿ý´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦»ùÅè°ìºÈ¡Ê53¡Ë¡¢¥×¥í¿ý»Î¤ÎÃæÅÄ²ÖÆà¡Ê31¡Ë¤È¿ð¸¶ÌÀÆà¡Ê38¡Ë¤Î3¿Í¡£¤Û¤«¤Ë¤âM¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°¼Â¶·¡¦¾®ÎÓÌ¤º»¡Ê40¡Ë¤ä²òÀâÃ´Åö¤ÎÅÚÅÄ¹ÀæÆ¡Ê66¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊËã¿ý¥Ð¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¥´¥ë¥Õ¤ÈËã¿ý¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¡£22ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¼Ô¤Ç¡¢Ëã¿ý¹¥¤¤ÎÇÐÍ¥¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¤½¤Î¶¦±é¼Ô¤È¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂæËÜ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¶¦±é¼Ô¤ÏËã¿ý¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤¹¤è¡£¤½¤ì¸«¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¥³¥¤¥Ä¡Ù¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÅÜ¤ê¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ÖËã¿ý¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ë¤â¤Î¤«¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤«¤é¡ÖËã¿ý¤È¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ªÁ°¤ËÉé¤±¤Ø¤ó¤ï¡×¤ÈÀú¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ëã¿ý¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÌÚÂ¼¤ÈËã¿ý¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢20Âå¤Î¤È¤¤Î¶¦±é¼Ô¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï¡¢Çë¸¶À»¿Í¡Ê54¡Ë¤À¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬22ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡¢¡Ç94Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÇë¸¶¤µ¤ó¤¬ÉÔÃç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
Åö»þ¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤ÎÇë¸¶¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤êÀí¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡È²¶¤é¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¼Çµï¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼Çµï¤Ï¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î±éµ»¤òÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Î®¤ì¡¢»£±ÆÃæ°ì¸À¤â¸ý¤òÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ç07Ç¯¤Î¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ç18Ç¯¤Î¡ØBG¡Á¿ÈÊÕ·Ù¸î¿Í¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇºÆ¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂµ¤é½¡¹¤È»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Çë¸¶¤µ¤ó¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÃçÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç19Ç¯4·î¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤«¤é¤è¤¯¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ØÅö»þ¤Î¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤È¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éÇë¸¶¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÃçÀâ¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
Çë¸¶¤È¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¤éÌÀ¤«¤·¤¿ÌÚÂ¼¡£Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
