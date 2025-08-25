²Æì¹â¹»ÁªÈ´20¿Í¤¬È¯É½¡¡²Æì¾°³Ø¤«¤éW¥¨¡¼¥¹¤Î°ì¿Í¡¦¿·³À¤é6¿Í¡ÄU18¤ÈÁÔ¹Ô»î¹ç
²Æì¾°³Ø¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¢ËöµÈ¤ÏU18¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê
¡¡NPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï25Æü¡¢9·î2Æü¤Ë²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²Æì¸©¹â¹»ÁªÈ´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤Î2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¿·³ÀÍ¸¾¡Ê¤æ¤¤¤È¡ËÅê¼ê¤äÆ±¹»¤Î¼ç¾¡¢âÃ´î»ÖÂóÅÍÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤é20¿Í¤¬Áª½Ð¡£U18ÂåÉ½¤Ï9·î¤Ë²Æì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè32²óWBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡²Æì¸©¹â¹»ÁªÈ´¤Ï²Æì¾°³Ø¤ÎÈæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼è¤ê¡¢Æ±¹»¤«¤é¤Ïµ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¡Ê¤¨¤¤¤à¡ËÊá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î6¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï5¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤ÎÊ¡ËÜÎ°°ÍÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤¦¡£19¿Í¤¬3Ç¯À¸¤Ç¡¢2Ç¯À¸¤Ï¿·³À¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëU18¤Ï²Æì¾°³Ø¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤ÎËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¤¬2Ç¯À¸¤Ç¤ÏÍ£°ì¿Í¡£Â¾¤Ë¤â·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡¢3Ç¯¡Ë¤ÎºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤ä¡¢´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡¢3Ç¯¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ºäËÜ¿µÂÀÏºÅê¼ê¤éï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤«¤éºÇÂ¿¤Î4¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë