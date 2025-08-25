東京ドームで看板直撃弾

プロ野球・巨人のリチャードが24日、東京ドームでのDeNA戦に「8番・一塁」で先発出場。5回の第2打席で左中間の看板に直撃する特大8号ソロを放った。巨人が発表したデータによると飛距離147メートル、打球速度は185キロ。メジャーでもトップクラスの激ヤバ弾に、ネットでも驚きの声が上がった。

衝撃の一発だった。0-4で迎えた5回2死走者なし。リチャードは先発右腕・竹田のフォークを豪快に引っ張った。左中間の看板に直撃する特大8号ソロは、とてつもない数字を叩き出していた。

巨人が公式Xに投稿したデータによると飛距離147メートル、打球速度は185キロ。今季のMLBでこの2つの数字を同時に満たすのは、日本時間24日時点でマイク・トラウト（エンゼルス）の1本だけ。今季ドジャースの大谷翔平投手は打球速度115マイル（約185.1キロ）超えの当たりを5本放っているが、飛距離の最長は448フィート（約136.5メートル）だ。

Xのファンも騒然。「プロスピでしか見たことない打球速度と飛距離」「物理学者も困惑レベル」「リチャードがメジャーリーガーみたいなホームラン打っててすごい」「それメジャー級よ」「大谷レベルやんけww」「リチャードこれだけ見るとマジで大谷」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）