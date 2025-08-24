リトルリーグワールドシリーズでの人気選手ランキング

ドジャース・大谷翔平投手は昨年までに3度のMVPをいずれも満票で受賞し、投打二刀流として唯一無二の地位を確立している。“球界の顔”として君臨しているが、また一つ勲章が加わった。

米メディア「ヤフースポーツ」は21日（日本時間22日）、自社X（旧ツイッター）を更新。「リトルリーグワールドシリーズで最も人気のメジャーリーガー」と綴り、同メディアのポッドキャスト番組「Baseball Bar-B-Cast」司会を務めるジェイク・ミンツ氏による調査結果を発表した。大谷は並みいるメジャーリーガーを抑え、堂々のトップに立ったという。

ミンツ氏は「少年少女のように、彼も打ったり投げる。 ウィリアムスポーツのリトルリーガーはショウヘイを愛している」として快挙を称賛した。2位にはムーキー・ベッツ内野手（ドジャース）、ロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）が並び、3位もフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）とフランシスコ・リンドーア内野手（メッツ）が入った。4位ではアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とフレディ・フリーマン内野手がタイとなっている。

大谷は2023年からMLBのユニホーム売上ランキングで2年連続で1位に入り、今季前半戦でもトップに立っている。その凄まじい人気は言うまでもないが、改めて少年少女にも圧倒的支持を集めていることが分かり、「改めてランキングされると嬉しいね」「ワールドシリーズ出場中のリトルリーガーに大谷さん人気」「今後も子供達が喜ぶ試合を見せてあげてください」とファンも笑顔になった。（Full-Count編集部）