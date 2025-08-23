パドレスとの首位攻防戦

【MLB】パドレス 2ー1 ドジャース（日本時間23日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数無安打1四球だった。チームは1-2で敗れ、同率で首位に並ばれた。

登板翌日だった21日（同22日）のロッキーズ戦は休養日で、ベンチから観戦。フレッシュな状態で2位パドレスとの一戦に臨んだ。ダルビッシュとの対戦では、初回の第1打席は6球目のスライダーを打って一ゴロに倒れた。

3回の第2打席では初球のカットボールを捉えるも右翼手タティスJr.の正面に飛び、右直に。6回1死で迎えた第3打席は四球で出塁した。9回先頭で迎えた第4打席では一発出れば同点の場面で特大の中飛に倒れ、球場のパドレスファンは大盛り上がりだった。

ドジャースは3回にフリーランドの1号ソロで先取点を奪ったが、先発スネルが4回に3安打を浴びるなど2失点。相手先発ダルビッシュの前に6回まで1安打1四球に抑え込まれた。9回には2死一、三塁の好機を作ったが、あと1本が出なかった。（Full-Count編集部）