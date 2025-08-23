「途中から出ている人が３点取っている」細谷真大も誇らしげ。レイソルの“分厚い選手層”。計算できる戦力がベンチにずらり
勝点47で５位につけていた柏レイソルと、同44で７位の浦和レッズ。８月22日に両者が三協フロンテアスタジアム柏で激突した上位対決は、今後のJ１タイトル争いを大きく左右する重要な一戦だった。
柏は７月20日の鹿島アントラーズ戦（２−３）と直近のファジアーノ岡山戦（１−２）を落としたことで苦境に直面。これ以上の停滞は許されなかった。逆に浦和は最近の追い上げでようやく上位グループに浮上。勝点を49に引き上げたFC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸に肉薄するべく、絶対に勝点３を手にしたかった。
そんな意地と意地がぶつかり合ったこの試合。先手を取ったのは浦和だった。開始５分に左CKから長沼洋一が先制弾をゲット。瞬く間に１点をリードする。そこから柏が巻き返し、ボールを支配したが、浦和は強固な守備ブロックを形成。そこからのカウンターがさく裂し、43分に松尾佑介が２点目を奪い、前半を２−０でリードするという理想的な展開で試合を折り返すことに成功した。
しかしながら、ポゼッションで圧倒し、敵陣の深いところまで押し込んでいた柏の選手たちは、まったく動じていなかった。
「自分たちがボールを回せているなかでの２失点だったんで、相手は後半、落ちるだろうなと感じたし、内容が悪かった岡山戦とはわけが違った。０−２でしたけど『もしかしたらいけるかな』という感覚だったし、むしろ『全然、可能性はあるな』と思いましたね」
目を輝かせたのは、右ウイングバックの久保藤次郎。彼と左ウイングバックの小屋松知哉は大外から再三アタックし、サイドで敵を凌駕していたし、最前線の垣田裕暉の献身的守備もボディブローのように効いていたはずだ。
加えて言うと、柏には“分厚い選手層”という大きなアドバンテージがあった。７月のE-１選手権の中国戦でゴールを奪っている細谷真大を筆頭に、A代表招集経験のある杉岡大暉に原川力、今夏に加入した瀬川祐輔、小西雄大と、計算できる戦力がベンチに複数揃っている。そこにはリカルド・ロドリゲス監督も大いに自信を持っていたはずだ。
案の定、指揮官は後半のスタートから瀬川と杉岡を投入。２人が攻撃のギアを上げ、54分に瀬川が１点を返すことに成功する。さらには細谷、仲間隼斗、小西と持ち駒を投入。攻撃を加速させ、浦和を追い詰めていったのだ。
果敢なトライが結実したのが、83分の細谷の同点弾。仲間からボールをもらい、いったん瀬川に預けて、リターンを受けて左足を振り抜いたこの一撃には、細谷のストライカーとしての能力が凝縮されていた。
「決定機を外した後でしたし、ホームで満員の中で決めなかったら９番じゃないって思っていたので、決めて良かったです」と日頃、あまり感情を表に出さない細谷も興奮気味に語っていた。
こうなると防戦一方だった浦和の守備組織は耐えきれなくなる。最終的には小西が逆転弾を挙げ、久保もダメ押しとなる４点目をゲット。後半だけで４得点の柏が４−２のミラクル逆転劇で勝利。勝点を50に伸ばし、暫定首位に浮上したのである。
「途中から出ている人が３点取っているので、そこ（選手層で上回ったこと）は証明できたのかなと思います」と細谷が語気を強めた通り、この日の柏は浦和に対してチームの総合力で勝っていた。
ご存じの通り、今季の柏はロドリゲス監督のチルドレンである小泉佳穂、渡井理己らを補強。いち早くチームの完成度を高めたが、夏の移籍市場でも積極的なアクションを起こし続け、瀬川と小西、馬場晴也、小見洋太、永井堅梧という即戦力の５人を獲得した。
着実な戦力の上積みがチーム力の向上につながっているのは間違いない。そこは夏場の補強がまったくできず、流出する一方だった浦和との大きな差と言えるだろう。
