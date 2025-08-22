プレミアリーグ開幕節のマンチェスター・ユナイテッド戦を1-0と辛勝し、内容はともあれ勝ち点3を得たアーセナル。第2節のリーズ戦は今季初のホームゲームであり、昇格組が相手とあって快勝といきたいところだ。



しかし選手に負傷の懸念が生じている。FWカイ・ハフェルツが膝の負傷で離脱した模様。さらに『THE Sun』によれば、右サイドバックのベン・ホワイトおよびユリエン・ティンバーにコンディション不良の疑いがあるという。



