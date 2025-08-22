¡È2²¯±ßµå¾ì¡É¤Ë°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸·ë¡¡Åû¹á·»¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â¡ÄÌîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ï¥±
8¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿
¡¡DeNA¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖTSUTSUGO SPORTS ACADEMY¡×¤Ç21Æü¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç³èÌö¤·¤¿´Û»³¾»Ê¿»á¤é8¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¡ÖTSUTSUGO SPORTS ACADEMY¡×¤Ï¡¢Åû¹á¤¬½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÏÂ²Î»³¸©¶¶ËÜ»Ô¤ËÌó2²¯±ß¤Î»äÈñ¤òÅê¤¸¤ÆÀßÎ©¤·¡¢Å·Á³¼Ç¤Îµå¾ì¤ä¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¾¯Ç¯¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÏÂ²Î»³¶¶ËÜAtta boys¡Ê¥¢¥é¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¡×¤ÇÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë·»¤ÎÅû¹áÍµ»Ë¤µ¤ó¤È¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖHEROs¡×¤È¶¦Æ±´ë²è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡DeNA¤ÎÅû¹á¤¬ºòÇ¯¡¢¡ÖHEROs AWARD¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤À¡£º£²ó¡¢Ìîµå°Ê³°¤Î¶¥µ»¤Ë¤â¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òË¾¤ó¤À·»¤ÎÍµ»Ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌîµå¤À¤±¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿§¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¤¤¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ò·Ò¤°¥Ï¥ÖÅª¤ÊÌò³ä¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖHEROs¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢8¿Í¤¬½¸·ë¡£´Û»³»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ç¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾®À¾Èþ²Ã»á¡¢2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºä°æ´²»Ò»á¡¢¥·¥ë¥¯¡¦¥É¥¥¡¦¥½¥ì¥¤¥æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÌ³¤á¤¿¸µÂÎÁàÁª¼ê¤ÎÆ£´¬Î©¼ù»á¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÌî¸»°ì»á¡¢¸µ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¿å±ËÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÂç¼ù»á¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Èô¤Ó¹þ¤ß¤ÎÇÏÊ¥Í¥²Â»á¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
´Û»³»á¡Ö²æ¡¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ë1¡¢2Ç¯À¸13¿Í¡¢¸á¸å¤Ë3¡¢4Ç¯À¸Ìó30¿Í¤Î2ÉôÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¤·Ð¸³¤Î»Ò¤É¤â¤â»²²Ã¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÆ£´¬»á¤¬»ÍÂÊâ¹Ô¥ê¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ç¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ£´¬»á¤Ï¥Ð¥¯Å¾¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ»¤âÈäÏª¡£²ø²æ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±È¼¤·¤¿¿Æ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæÌî»á¤¬¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¤Ç»È¤¦¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò»È¤Ã¤¿±¿Æ°¤ä¡¢´Û»³»á¡¢¾®À¾»á¡¢ºä°æ»á¤é¤¬Åêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1¡¢2Ç¯À¸¤ÎÉô¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤à¤¿¤Ó¤ËÆÀÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥É¥«ÅÀ¡×Êý¼°¡£¼éÈ÷¤ÏÂÇµå¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¾ì½ê¤ËÁ´°÷¤¬½¸¹ç¤·¡Ö¥¢¥¦¥È¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤ÈÀ®Î©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤ÎÆþ¤ë´î¤Ó¤ä³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´Û»³»á¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤È1¥¥í¤ÎÊÆ¤ò90ÂÞÍÑ°Õ¤·¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËÇÛ¤Ã¤¿¡£»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ½ªÎ»¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜºâÃÄ¤Î·Ð±Ä´ë²è¹ÊóÉôÉôÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¶¦¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ä¹Ã«ÀîÎ´¼£»á¤Ï¡ÖÅ·Á³¼Ç¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´¤À¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¤¥´¥í¥´¥í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¥´¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®À¾»á¤Ï¡ÖÌîµå°Ê³°¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Î¶¥µ»¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºä°æ»á¤Ï¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¾ì½ê¤âµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤â½¾»ö¤¹¤ë´Û»³»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¤È¡£¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¤è¤ê¡¢¡È½ÐÍè¤¿¡É¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤¬º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀäÂÐÀ¸¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆ±»Î¤Ç¶µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²æ¡¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë