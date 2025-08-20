トヨタ新「“8人乗り”SUV」登場！ 430馬力超えの「高性能モデル」！ カクカクデザイン×ビッグなボディが超カッコイイ「セコイア」 米国登場の新モデルとは

デッカイ！ 8人乗りSUV！

トヨタの北米法人は2025年7月22日、フルサイズSUV「セコイア」の2026年モデルを発表しました。

セコイアは、北米市場を主戦場とする3列シート（2-2-3または2-3-3）の大型SUVで、初代は2000年に登場。現行型は2022年に発表された3代目にあたります。

ピックアップトラック「タンドラ」と同じボディ・オン・フレーム構造を採用し、高い耐久性と優れた悪路走破性を確保。直線基調のカクカクとしたデザインのほか、ファミリーでの長距離移動にも適した快適性が特徴的です。

内装の質感もめっちゃ高い！

今回の2026年モデルでは、質感や装備を向上させるなど、同日に発表された「タンドラ」2026年モデルに準じた改良が施されました。

最上級グレード「キャップストーン」には、石材を思わせる落ち着いた色合いと手触りを持つ新素材「シェール プレミアム テクスチャード」をシートやトリムに採用し、上質感を高めています。

中間グレード「リミテッド」にはレザーシートを設定。ブラックレザーにはホワイトステッチ、グレーレザーにはブラックステッチを組み合わせた新パターンとしました。

上位3グレード（プラチナ、1794エディション、キャップストーン）には、フロントシートに10ウェイ電動調整機能とマッサージ機能を搭載。さらに全グレードで3列目シートの格納機能を電動式とし、利便性を高めています。

オフロード性能を重視した「TRD Pro」には、専用の新ボディカラー「ウェーブマーカー」（スカイブルー系）を設定し、個性と存在感を際立たせました。

パワートレインは従来同様、全車にハイブリッドシステム「i-FORCE MAX」を搭載。3.4リッターV型6気筒ガソリンエンジンと10速ATの間にモータージェネレーターを組み込み、最高出力437馬力、最大トルク583lb-ft（約790Nm）を発生します。駆動方式は2WDまたはパートタイム式4WDを選択可能です。

価格は6万4025ドル（約940万円）から8万4435ドル（約1250万円）となっています。