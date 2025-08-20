Nothing¡¢KEF¤È²»¶ÁÀß·×¡ÖHeadphone (1)¡×¡£²Á³Ê¤Ï¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡×
¡ÖHeadphone (1)¡×(¥Û¥ï¥¤¥È)
Nothing Japan¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤Ç¡¢KEF¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¡ÖHeadphone (1)¡×¤ò¡¢8·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï39,800±ß¡£20Æü12»þ¤è¤êÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Önothing.tech¡×¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡¢¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCMF by Nothing¡×¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Nothing¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¡£ãþÂÎ¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥·ー¥¹¥ëー¹½Â¤¤¬ºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ë¥·ー¥¹¥ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿
Nothing Japan ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¹õ½»µÈÏº»á¤Ï¡Ö¥í¥´¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¼Ò¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ï¤É¤ì¤¬¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Headphone (1)¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Û¤«¤È°ã¤¦¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£
Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë´Ý¤¤¥Ñー¥Ä¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ðー¡£¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°³°Â¦¤ËÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬±¦Â¦
º¸Â¦¤Ë¤Ï¡ÖSOUND BY KEF¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë
¥·ー¥¹¥ëーÁÇºà¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢¹äÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¤òºÎÍÑ¡£½ÅÎÌÁý¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÇö¤¯¡¢·ÚÎÌ¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
²»¶Á¤ÏKEF¤È¶¦Æ±¤ÇÀß·×¤·¤¿¡£¼Ì¿¿º¸¤ÏNothing Japan ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¹õ½»µÈÏº»á
²»¶ÁÀß·×¤Ç¤ÏÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëKEF¤È¶¨ÎÏ¡£KEF¤ÎÌµ¶Á¼¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡ÖÃ±¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤È¤«¡¢(KEF¤Î)¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¶Á¤ÎÀß·×¡¢¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢KEF¤¬»ý¤Ä¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢KEF¤¬60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÇÆÀ¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤âÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÊÌ©¤Ê²»¶ÁÀß·×¤òKEF¤È¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡×(¹õ½»»á)¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¼Â¤ÏÅö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥íー¥ó¥ÁÆü¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±²»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê³«È¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦(»ÑÀª¤Î)É½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï40mm·Â¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿¡£¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¹â¹äÀ¥Ë¥Ã¥±¥ëÈïËì¤ò»È¤Ã¤¿¿¶Æ°ÈÄ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿º¸¤ÏÆ±»þÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖPhone (3)¡×
Bluetooth 5.3¤Ë½àµò¤·¡¢¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ÏSBC¡¢AAC¡¢LDAC¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Ç§¾Ú¤äÍÀþÀÜÂ³¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾Ç§¾Ú¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥ì¥ª²»¸»¤òÎ©ÂÎ²»¶Á²½¤¹¤ë¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª²½¤Ï¡¢±é»»½èÍý¤ò¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¥¹¥Þ¥ÛÂ¦¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Headphone (1)¤Ç¤Ï±é»»½èÍý¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÂ¦¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ã¥É¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°µ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖHeadphone (1)¡×(¥Ö¥é¥Ã¥¯)
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°(ANC)¤ä³°²»¼è¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£NC¤ÏºÇ¿·¤ÎAI¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢2,800ËüÄÌ¤ê¤Îµ¡³£³Ø½¬¥Çー¥¿¤â³èÍÑ¤·¤ÆÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£4¥Þ¥¤¥¯¤È¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÄÌÏÃµ¡Ç½¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
Áàºî·Ï¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¹õ½»»á¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¼ª¼þ¤ê¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤È¥Î¥¤¥º¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤Ê¤Î¤«¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤Ê¤Î¤«¡¢Ä¹²¡¤·¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Áàºî·Ï¤Ï±¦¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ë½¸Ìó¡£¾å¤¬¥íー¥éー¡¢²¼¤¬¥Ñ¥É¥ë
ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Ï²£Êý¸þ¤Ë²ó¤·¤¿¤ê¡¢²¡¤·¹þ¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¡Ö¥íー¥éー¡×¡¢º¸±¦¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥É¥ë¡×¡¢²¡¤·¹þ¤á¤ë¡Ö¥Ü¥¿¥ó¡×¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¼°¤ÎÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Î¹ç·×4¤Ä¡£
±¦¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÄìÉô¤ËÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤äUSB Type-C¥Ýー¥È¡¢ÍÀþÃ¼»Ò¤òÈ÷¤¨¤ë
¥íー¥éー¤Ç¤Ï²»ÎÌÄ´À°¤äºÆÀ¸/°ì»þÄä»ß¡¢ANC¥âー¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£¥Ñ¥É¥ë¤Ïº¸±¦¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¶ÊÁ÷¤ê/Ãå¿®±þÅú¤ä¶ÊÌá¤·/Ãå¿®µñÈÝ¡¢Ä¹²¡¤·¤Ç¹âÂ®ÁáÁ÷¤ê/´¬¤Ìá¤·¤¬²ÄÇ½¡£
±¦¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°³°Â¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë
¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥ÈÍÑ¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¡ÖNothing X¡×¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏiOS/Android¤Î¾ì¹ç¤ÏAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢NothingÃ¼Ëö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸²»¸»¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖChannel Hop¡×µ¡Ç½¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢ANC ON»þ¤ÇºÇÂç35»þ´Ö¡¢ANC OFF»þ¤ÇÆ±80»þ´Ö¡£5Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç2.4»þ´Ö(ANC ON)¤Ç»È¤¨¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£½¼ÅÅ¥Ýー¥È¤ÏUSB Type-C¤Ç¡¢USBÀÜÂ³¤Ë¤è¤ëÍÀþ¥Ç¥¸¥¿¥ëºÆÀ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£3.5mmÍÀþÃ¼»Ò¤âÈ÷¤¨¤¿¡£
ËÜÂÎ¤ÏIP52¤ÎËÉ¿ÐËÉÅ©»ÅÍÍ¡£¥¤¥äー¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Ê¤É²½¾ÑÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤âÊÑ¼Á¤·¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Nothing X¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Ï¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー(EQ)ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£EQ¤Ï¡ÖSimple¡×¤È¡ÖAdvanced¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Simple¤ÏKEF¤Èºî¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡£Advanced¤Ç¤Ï8¥Ð¥ó¥ÉEQ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
ÁõÃå¥¤¥áー¥¸
À½ÉÊ¤Ë¤ÏUSB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥±ー¥Ö¥ë¡¢¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥±ー¥¹¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
»öÁ°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹õ½»»á¤Ï39,800±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê²Á³Ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¼Ò¤µ¤ó¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤6～7Ëü±ß¤Î¥é¥¤¥ó°Ê¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó»Ô¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£²ó¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¤«¡¢Æ±Åù°Ê¾å¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁàºî·Ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÇÛÎ¸¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×