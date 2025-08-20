diana加入5年目のAkiさんは名物リレー対決で不動のアンカー

DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」は20日、Akiさんが今季限りで卒業すると発表した。誕生日のこの日、「ファンの皆さま、dianaメンバー、関係者の皆さまなど、本当にたくさんの方に支えていただき、dianaとして5年間活動をすることができました」と感謝の思いを語った。

加入5年目のAkiさんは、持ち前の俊足ぶりで“速すぎるチア”として高い人気を誇る。2023年に始まったファンとのリレー対決「Hisense ハマスタバトル」で不動のアンカーを務めて話題を呼び、凄まじい末脚で何度も逆転勝利をもたらした。

「diana・Akiとしての人生を大きく変えてくれ、私にとってとても大きな存在である『Hisense ハマスタバトル』では、一緒に走っていただいた皆さま、スタンドからいつも応援してくださる皆さまからの声援が力になり、一戦一戦を本気で走り抜くことができました。また、自分自身が誰よりも負けず嫌いであることを知ることもできました。通算150勝を目指して、これまでの感謝の気持ちを込めて、全試合をAlways Full Swing、全力で走り続けます！」と最後まで“爆走”することを誓った。

Akiさんは「2025年シーズンの試合も残り少なくなってきましたが、1試合でも多く横浜スタジアムで試合ができるよう、熱く大きな声援で一緒に応援していきましょう！」と結んだ。（Full-Count編集部）