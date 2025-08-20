この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ガーコチャンネル」で資産運用アドバイザーのガーコ氏が、『日本株・米国株最高値更新の裏で、静かに格差拡大中・・！』というテーマで解説を行った。ガーコ氏は、2025年8月には日経平均が43,800円台、S&P500が史上初の6,500ポイント目前となるなど、株式市場が「ものすごい絶好調」である一方、庶民の生活実感とは大きくかけ離れている現状を分析。「株は絶好調なのに街中は相変わらず物価高で苦しい。なんで株だけこんなに上がっているのか、実感なき株高の正体について解説します」と語りかけた。



ガーコ氏は冒頭から「生活が苦しいのに株だけが上がっていく。自分だけ取り残されているような感覚だった」と自身の経験を交えつつ、多くの人が景気回復の実感を得られない理由を説明。その一番の要因として「株価が映しているのは企業の未来であって、私たちが生きている今日の現実ではない」との見解を示し、「会社で利益が出てもインフレに勝てるほど賃金が上がるわけではなく、会社は人的資本よりも株主資本を優先しがち」と指摘した。



続いて発表された最新データでは、物価高が家計を直撃している実態が明らかに。「2024年～2025年の日本のインフレ率はG7首位で高止まり、実質賃金は-1.3%と6ヶ月連続でマイナス。自由に使えるお金である過処分所得も8.1%減と、手取りがどんどん減っている」と現場感覚を伝えた。さらに「給与が名目上わずかに増えても、社会保険料と税金、生活必需品の値上げという“トリプルパンチ”で生活は楽になっていない」と強調。



このような厳しい現実の中で、なぜ株価だけが上昇を続けるのかについては、「今の日本株高は企業の合理化と市場の期待が生み出す資本の論理」と説明。特に「日本企業の株主還元は過去最高、配当も高水準を維持し、投資家にだけ恩恵がもたらされている構造だ」とし、「利益を享受できるのは株を持つ人だけ。投資していた人と何もしていない人の間には、既に資産で30%以上の差がついている」と“静かな格差”の拡大に警鐘を鳴らした。



「投資していた人だけが得をしていた。そんな現実が2025年の日本で静かに、しかし確実に進行している。努力の差ではなく、一歩踏み出す勇気の差で格差はつくられている」と持論を展開。だからこそ「ネット証券で簡単に始められ、少額・積立で投資ができる“新人差”という時代。行動すれば誰でも恩恵を受けられる環境」と訴えかけた。



最後に、ガーコ氏は「投資は“どれだけお金を守れるか”という視点も大切。焦らず無理のない範囲で少額からの積み立てがベター」とアドバイスし、締めくくった。