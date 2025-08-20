½÷»Ò¥×¥í³¦¤Î¡ÈÈô¤Ð¤·²°3¿Í¡É¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²òÀâ¡ªÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤Ï¡©
·ã¥¿¥á¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¹â°µ¥¹¥¤¥ó¥°
¿À¥ï¥¶¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤Î2¥³¥Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏÀÅ¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÓ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£ÂÎ¤Î±¿Æ°ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÏÓ¤ä¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥É¥ì¥¹～¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°
¤È¤Æ¤â¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¥Ò¥¶¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÏÓ¤ÎÄ¹¤µ¤È¿ÈÄ¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Û¤É¶Ê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¹üÈ×¤¬¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ°¤«¤º¡¢¤à¤·¤í¾¯¤·¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊý¸þ¤Ø°ÜÆ°¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤È¥¯¥é¥Ö¤¬°ú¤¹ç¤¦´Ø·¸¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤ÎÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×～ÀÚ¤êÊÖ¤·
¥È¥Ã¥×¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¤«¤±¤ÆÆ¬¤È¥Ò¥¶¤Î°ÌÃÖ¤¬¾¯¤·Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÄÀ¤ß¹þ¤ß¡É¤ÎÆ°ºî¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£±¦¸Ô´ØÀá¤Ë°µÎÏ¤¬¶¯¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤Î¤¢¤È±¦Â¤Ç¶¯¤¯ÃÏÌÌ¤ò½³¤ë½àÈ÷¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤àÆ°ºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤¬¿¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤òÍÞÀ©¤·¡¢ÂÎ´´¤ÎÎÏ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°～¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
º¸ÏÓ¤¬ÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤Þ¤Ç¤¤¿¤È¤¡Ê4¥³¥ÞÌÜ¡Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÃÏÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Û¤Ü¿âÄ¾¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤Î£±¥³¥Þ¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¥·¥ã¥íーÊý¸þ¤ØÅÝ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¦¥Ò¥¸¤¬¾ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤·¤í¤ØÅÝ¤·¤Æ¡Ö¥¿¥á¡×¤òºî¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤ÏÌîµå¤Ê¤É¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£º¸ÏÓ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÄ¾Á°¤Ç¾¯¤·¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤ÆÏÓ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Î¶á¤¯¤ò¼ê¸µ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬Í¾¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤ËÏÓ¤ò¿¤Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー
¥Õ¥©¥íー¤Ç¤È¤¯¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÂ¦¶þ¤ÈÁ°ÏÓÉô¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£±¦¥Ò¥¸¤ò¶Ê¤²¤¿¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤è¤ê¤âÂÎ¤Ë¶á¤¯¡¢¤«¤Ä±¦¥µ¥¤¥É¤Ë»Ä¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÎ¤ò¶Ê¤²¤Æ¥Üー¥ë¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¡ÈÆÏ¤«¤»¤ë¡ÉÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Æ¬¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥íー¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢±¦¼ê¤Èº¸¼ê¤¬¾å²¼Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ÏÓÉô¤¬¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¡£¤³¤ì¤Ï¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²òÊü¤µ¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¼õÆ°Åª¤Ë¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ö¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬Àµ²ò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»³¸ý¤¹¤º²Æ
¡ü¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤¹¤º¤«¡¿2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£160cm¡£18ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢½÷»Ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¡×¤ÇÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤ËÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Î£Ñ¥¹¥¯ー¥ë¤Ç36°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±¥Ä¥¢ー¤Ë»²Àï¡£24Ç¯¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¤ÇJLPGA¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥µ¥Þ¥ó¥µ¥°¥íー¥Ð¥ë½êÂ°¡£
¹ª¤ÊÆ§¤ßÂØ¤¨¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÈô¤Ð¤¹¥¨¥³¥¹¥¤¥ó¥°
¿À¥ï¥¶Point
¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÎÂ¤ÎÆ§¤ßÂØ¤¨¡£º¸±¦¤ÎÂ¤ÎÎÏ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËÂÎ½Å¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¹üÈ×¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊý¸þ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£
¥¢¥É¥ì¥¹～¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°
¤ä¤ä¥ï¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤â¥¥ì¥¤¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢º¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Î´Ö¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ½ý¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢¹üÈ×¤ò¤ï¤º¤«¤Ë±¦¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢±¦¥Ò¥¸¤¬¾¯¤·¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤Ë¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×～ÀÚ¤êÊÖ¤·
¹üÈ×¤¬±¦¤Ø¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇØÃæ¤Ï¤ä¤äÈ¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸«¤¨Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤â¥³¥Ã¥¯¤Î³ÑÅÙ¤ÏÀõ¤¯¡¢¥Ò¥¸¤¬¾ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥éー¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¤Î·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¡£µÞ·ã¤Ëº¸Â¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬〝Ë½¤ì¤ë〞¤è¤¦¤ÊµóÆ°¤â°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÇØÃæ¤Îº¸Â¦¤Ë¤Ä¤±¤¿¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç±Å¾¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¹üÈ×¤Î¸þ¤¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¸«»ö¤Ç¤¹¡£Â¤ÎÆ§¤ßÂØ¤¨¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï±¦Â¤«¤é½Ð¤¿ÎÏ¤Ç¹üÈ×¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÊý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Å²È¥×¥í¤Ïº¸Â¤¬ÃÏÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓ¤ò¸«¤ë¤È±¦¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÉý¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿¶¤êÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¿¥á¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³¸ý¤¹¤º²Æ¥×¥íÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼ê¸µ¤¬ÂÎ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ë¤¿¤áº¸ÏÓ¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î½Å¿´¤¬ÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¡¢¾®¤µ¤ÊÎÏ¤ÇÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È～¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï±¦¥Ò¥¸¤Ë¤Þ¤À¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬ÊÄ¤¸¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¸ü¤¯Åö¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾ー¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥§ー¥¹µóÆ°¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤¤¿¶¤êÈ´¤Êý¤Ç¤¹¡£±¦¥Ò¥¸¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÁª¼ê¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¥íー¤Ç¤ÏÂÎ¤ÎÂ¦¶þ¤¬Æþ¤ë¤¿¤áÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð²¼¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¥¯¥é¥Öµ°Æ»¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢ー¥à¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò·ù¤Ã¤Æ¤«¸Å²È¥×¥í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±¦¸ª¤ò²¼¤²¤¹¤®¤Ê¤¤°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¸Å²ÈæÆ¹á
¡ü¤Õ¤ë¤ä¡¦¤·¤ç¤¦¤«¡¿1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£154cm¡£¥Ä¥¢ー¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËJLPGAÆþ²ñ¡£2024Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¡¢¾å°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤Þ¤À»ºÉØ¿Í²Ê½êÂ°¡£
¶¯¿Ù¤ÊÂÎ´´ÎÏ¤Î¤Ê¤»¤ëÄ¶Àä»þ´Öº¹¥¹¥¤¥ó¥°
¿À¥ï¥¶Point
¸Å²È¥×¥íÆ±ÍÍ¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤ÎÆ§¤ßÂØ¤¨¤¬¾å¼ê¤À¤¬¡¢¹ÓÌÚ¥×¥í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¡£¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëº¸Â¤Ë°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë¹üÈ×¤¬³«¤¡¢¾åÈ¾¿È¤È¤ÎÇ±Å¾º¹¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¢¥É¥ì¥¹～¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥×¤È¥¹¥¿¥ó¥¹Ãæ±û´ó¤ê¤Î¥Üー¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£µå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¦Êý¸þ¤ØÂÇ¤Á½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥Üー¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çº¸¤Ø¤Î¥ß¥¹¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¸Ô´ØÀá¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ÎÇ±Å¾º¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë±¦¸Ô´ØÀáÉÕ¶á¤Î¥º¥Ü¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×
±¦¸Ô´ØÀá¤Î¥·¥ï¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¿¼¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤Î¸þ¤¤Ï¹üÈ×¤Î¸þ¤¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÇ±Å¾º¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤³¤³¤«¤é¤Í¤¸¤ì¤ë¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç²¼È¾¿È¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤È¤Î»þ´Öº¹¡Ê¥º¥ì¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¤¸¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤Ï¶õ¤ò»Ø¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ã¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÀÚ¤êÊÖ¤·～¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
²¼È¾¿È¤¬Âç¤¤¯Àè¹Ô¤·¡¢¸ª¤ò»Ä¤·¤ÆÂç¤¤ÊÇ±Å¾º¹¤òÀ¸¤ß¤Ê¤¬¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¥Ø¥½¤¬´°Á´¤ËÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¸ª¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤âÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤½¤Î¾Úµò¤Ç¤¹¡£ÏÓ¤È¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ºî¤ë³ÑÅÙ¤¬¤«¤Ê¤ê±Ô³Ñ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ê¼ó¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥Ã¥¯¤Î³ÑÅÙ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÇØÃæÂ¦¤ØÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Î³ÑÅÙ¤¬±Ô³Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥¹¥È¥í¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤Î¤ÇÁêÀ¤Ï¥°¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー～¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤«¤±¡¢±¦¥Ò¥¸¤¬ÂÎ¤Ë¤Ä¤¯¤¯¤é¤¤¶á¤¯¤òÄÌ¤ë¡£¤½¤·¤Æ±¦¼ê¤Èº¸¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°Ä¹¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼êÁ´°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁ°¸å¤Ç±¦¥Ò¥¸¤ò¶Ê¤²¤ÆÂÎ¤Î¶á¤¯¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¹Æ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Üー¥ë¤ËÆÏ¤«¤»¤ë¤¿¤áÂ¦¶þ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ÓÌÚ¥×¥í¤Î¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î½ÀÆðÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢Ãæ¹âÇ¯¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¿¤Á¤ÏÌµÍý¤Ë¥Þ¥Í¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¹ÓÌÚÍ¥Æà
¡ü¤¢¤é¤¡¦¤æ¤¦¤Ê¡¿2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£156cm¡£º£µ¨¤ÎQT¥é¥ó¥¥ó¥°37°Ì¤ÇÁ°È¾Àï¤Ë¤Ï¤Û¤Ü½Ð¾ì²ÄÇ½¡£º£µ¨³«ËëÀï¤Î¡Ö¥À¥¤¥¥ó¥ªー¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®£·°ÌT¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ëー¥ー¥¤¥äー¤ÇÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¡£Sky½êÂ°¡£
ÃË»Ò¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¡ª¡¡»³¸ý¤¹¤º²ÆÁª¼ê¡¦¸Å²ÈæÆ¹áÁª¼ê¡¦¹ÓÌÚÍ¥ÆàÁª¼ê¤Î¤´³èÌö¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²òÀâ¡á¥¢¥Ã¥ー±Ê°æ
¡ü¤Ê¤¬¤¤¡¦¤¢¤¤Õ¤ß¡Ê±Ê°æ¸¦»Ë¡Ë¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡È¥¢¥Ã¥ー¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³ー¥Á¡£¿ÍÂÎ²òË¶³Ø¤äÊªÍý³Ø¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¡á¾®ÎÓ»Ê
»£±Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡áV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È