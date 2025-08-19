¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀÐÀîÍ´´õ¤¬»×¤¦¡ÈÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»°ÂçÍ×ÁÇ¡É¡¡º£µ¨¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤¹
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»°ÂçÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÂ«¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë1¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²¤½£CLÀ©ÇÆ¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐÀîÁª¼ê¤Ë¡¢¼«¿È¤âÌÜ»Ø¤¹¡ÈÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¡É¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦Í×ÁÇ¥Ù¥¹¥È3¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¡§Âè3°Ì¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤Î¸ú²ÌÎ¨¡×
3°Ì¤ËÁª¤ó¤À¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤Î¸ú²ÌÎ¨¡×¤È¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±Áê¼ê¤òÍð¤·¤¿¤«¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤À¤³¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾å¤Ç¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤Î»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ÊÆÀÅÀ¡Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¥µ¡¼¥Ö¤Ç»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤Ïº£µ¨4·î¤«¤é¥È¥¹¤Î¾å¤²Êý¤òÊÑ¹¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïº¸¼ê¤Ç¥È¥¹¤ò¾å¤²±¦¼ê¤ÇÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï±¦¼ê¤Ç¾å¤²¤Æ±¦¼ê¤ÇÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö»Ø¤ÎÀè¤Þ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±¦¤ÎÊý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥È¥¹¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¥µ¡¼¥Ö¤¬ÂÇ¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤¤¥µ¡¼¥Ö¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î³ÎÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¡£¥µ¡¼¥Ö¤Î°ÂÄêÀ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¡§Âè2°Ì¡Ö¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¡×
¤³¤ì¤ò2°Ì¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÏÉ¬¿Ü¡£¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤òÊÖ¤»¤ÐÊÖ¤¹¤Û¤É¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Î´ÆÆÄ¤«¤é²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï49.4¡ó¡£°ìÊý¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¥Ì¥¬¥Ú¥ÈÁª¼ê¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï55.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤áÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÎÂÎÀª¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Îý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¡§Âè1°Ì¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î·èÄêÎ¨¡×
ºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î·èÄêÎ¨¡×¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬Íð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶ÉÅÀ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬Íð¤ì¤ë¤â¡¢Áê¼ê¤Î3Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¡¢ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È2¡¢3Ç¯¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÇ½ÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿ÀÐÀîÁª¼ê¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¡ÈMAX¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£(8·î17ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¤òºÆ¹½À®)