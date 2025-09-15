世界選手権バレーボール男子の世界選手権が13日、フィリピンで開催され、日本代表は0-3でトルコにストレート負けした。勝ったトルコ選手は試合後、“異様”な会場の雰囲気に思わず本音をこぼしていた。世界ランキング5位の日本は、同16位のトルコと対戦した。スタメンには石川祐希、高橋藍、小野寺太志、エバデダン・ラリー、宮浦健人、大宅真樹、リベロの山本智大と人気選手がズラリ。会場で紹介されると中立地にも関わらず、