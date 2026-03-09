NECレッドロケッツ川崎中川つかさインタビュー後編前編はこちら＞＞中川つかさが３度目の日本代表で徹した役割 SVリーグ優勝に向けて、プレッシャーと戦いながらも活躍をつづける中川つかさ photo by AFLO SPORT激動の日本代表シーズン、そして世界選手権の盛り上がりから間もない10月11日に開幕したSVリーグ。中川つかさだけでなく、佐藤淑乃、和田由紀子、山田二千華、日本代表で活躍した顔ぶれがそろい、早くもチャ