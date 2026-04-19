ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、４月１７日、２０２６年度バレーボール男子日本代表チームの登録メンバー３７人を発表しました。 石川祐希選手・西田有志選手ら選出 ロサンゼルスオリンピックまであと１年。出場権獲得はもちろん、悲願のメダル獲得に向けての重要な年となる２０２６年シーズン。 注目のメンバーには、パリオリンピックやネーションズリӦ