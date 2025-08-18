18日昼頃、鹿児島市で、空き家と隣接する住宅の合わせて2棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事の影響で、現場の周辺の約320戸が一時、停電したほか、市電も一部の区間で一時、運転を見合わせました。



（記者）

「正午過ぎの鹿児島市。建物から白い煙がモクモクと上がり続けていて消防による消火活動が行われている」



立ち上る真っ赤な炎と黒い煙。火事があったのは、鹿児島市小川町の住宅です。





警察と消防によりますと、18日午前11時40分ごろ「2階建ての建物の2階から出火している」と通行人から消防に通報がありました。火は、約2時間半後に消し止められましたが、鹿児島市牟礼岡の無職、稲森 律子さん（77）が管理する木造2階建ての空き家1棟が全焼。隣接する住宅にも燃え広がり、全焼しました。出火当時、稲森さんは空き家の中にいましたが、逃げ出してケガはありませんでした。（火が燃え移った住宅の住人）「ボンボン煙が出て友達から連絡が来て、家が燃えていると言われて引き返して帰ってきた。まさかこんな目に合うとは」火事の影響で、現場の周辺の約320戸が一時、停電したほか、鹿児島市電は鹿児島駅前と桜島桟橋通の間で一時運転を見合わせました。警察と消防が火事の原因を調べています。