「難しい決断でしたが…」J２愛媛の23歳MFがJ３琉球に完全移籍！「自分の信じるサッカーを貫く」
J３のFC琉球は８月18日、J２の愛媛FCからMF石浦大雅を完全移籍で獲得したと発表。背番号は「11」に決定した。
現在23歳のMFは、2020年に東京ヴェルディのユースからトップチームに昇格。その後、23年に愛媛にレンタルで加入し、翌年に完全移籍を果たした。昨季はJ２で30試合に出場して６ゴールをマーク。しかし今季ここまでの出場はわずか７試合に留まり、先発は３試合だった。
石浦は琉球の公式サイトを通じて、以下のように意気込みを述べた。
「難しい決断でしたが、移籍して良かったと思えるようプレーしたいと思います。評価してくれた事に感謝し恩返しできるよう、昇格の力になれるよう楽しんで頑張りたいと思います」
一方、愛媛の公式サイトでは次のようにメッセージを発信している。
「どんな時も声援を送り続けてくれた皆さん、本当にありがとうございます。チームの一員として共に戦えたことを心から誇りに思っています。苦しい時も、皆さんの応援があったから前に進めました。新しい場所でも、自分の信じるサッカーを貫き、さらに成長した姿を見せられるよう頑張ります。これからも応援してもらえたら嬉しいです。ありがとうございました」
今シーズンなかなか試合に絡めなかった悔しさを胸に、新天地での活躍を期す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
現在23歳のMFは、2020年に東京ヴェルディのユースからトップチームに昇格。その後、23年に愛媛にレンタルで加入し、翌年に完全移籍を果たした。昨季はJ２で30試合に出場して６ゴールをマーク。しかし今季ここまでの出場はわずか７試合に留まり、先発は３試合だった。
「難しい決断でしたが、移籍して良かったと思えるようプレーしたいと思います。評価してくれた事に感謝し恩返しできるよう、昇格の力になれるよう楽しんで頑張りたいと思います」
一方、愛媛の公式サイトでは次のようにメッセージを発信している。
「どんな時も声援を送り続けてくれた皆さん、本当にありがとうございます。チームの一員として共に戦えたことを心から誇りに思っています。苦しい時も、皆さんの応援があったから前に進めました。新しい場所でも、自分の信じるサッカーを貫き、さらに成長した姿を見せられるよう頑張ります。これからも応援してもらえたら嬉しいです。ありがとうございました」
今シーズンなかなか試合に絡めなかった悔しさを胸に、新天地での活躍を期す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”