◇女子ゴルフツアーNEC軽井沢72最終日（2025年8月17日 長野県 軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）

首位から出た柏原明日架（29＝富士通）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算14アンダーで今季初優勝を飾った。19年NOBUTA GROUPマスターズGCレディース以来6年ぶりのツアー3勝目。シード落ち、不倫報道、この日に明かした離婚など、数々の苦難を乗り越えて復活した。同じく首位スタートのルーキー寺岡沙弥香（22＝フリー）は1打差の2位に終わり、初優勝は持ち越しとなった。

短いウイニングパットを沈めた柏原は、ボールを拾い上げた左手を空に向かって掲げた。ゴルフを始めた時から指導を受ける父・武道さん（49）が見守る前で、6年ぶりの3勝目。「この日は初めて父の目の前で優勝を見せられた。それが優勝できた理由だと思う」と涙で目を潤ませた。

1番で寺岡にリードされても2番で4メートルを沈めて追走。パー3の8番は12メートルのチップインバーディーで観客を沸かせた。3メートル前後のパーパットを決めるなどしぶとく耐え、15番で5メートル、16番では4メートルのパットを決めて首位に立って逃げ切り「パットが決まってくれたのが一番大きかった」と勝因を挙げた。

19年に2勝して以降はシード落ちも経験。私的スキャンダルが報道されたこともあった。「これ以上、はい上がっていけないのではないかと思った時期もあった」。この日の会見では、24年2月に結婚した一般男性と「離婚したんです…」と衝撃告白。数々の苦境を乗り越え「ゴルフを続けていてもいいのかなと思う時間もあった」と言葉を詰まらせた。

それでも自身を省みながら「考えを改めるきっかけだと思って、前を向くしかない」と真摯（しんし）に競技と向き合ってきた。武道さんの勧めで森守洋コーチ（48）に師事しコーチ2人体制に変わると、父との信頼関係はさらに深まった。そしてついにつかんだ復活の1勝。29歳は「今季は3勝目を目標に頑張ってきてクリアできたので、4勝目、5勝目を目指したい」と晴れやかな表情で宣言した。

◇柏原 明日架（かしわばら・あすか）1996年（平8）1月30日生まれ、宮崎市出身の29歳。7歳の時に父・武道さんの影響でゴルフを始める。日章学園高卒。14年プロテスト合格。19年9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子でツアー初優勝。同年10月のNOBUTA GROUPマスターズGCレディースで2勝目。ツアー通算3勝。1メートル71、63キロ。