トランプ米大統領のメラニア夫人がロシアのプーチン大統領に個人的に書簡を送ったとロイター通信が１５日に報道した。

トランプ大統領はこの日アラスカで開かれた米ロ首脳会談でメラニア夫人の書簡をプーチン大統領に直接手渡したという。スロベニア出身のメラニア夫人は今回の首脳会談には同行しなかった。

書簡の具体的内容は明らかにされていないが、ウクライナ戦争で広がっている児童拉致問題が言及されたとロイターは伝えた。メラニア夫人の書簡はこれまで知らされていなかった事案だ。

ロシアによるウクライナ児童強制拉致・移住は敏感な事案だ。ロシアはウクライナの占領地で児童を拉致しロシア本土に連れ去っているとの疑惑を受けている。これと関連しウクライナは児童拉致をジェノサイド（集団虐殺）」に相当する戦争犯罪だと主張した。これに対しロシアは戦場で弱い児童を保護しているだけだと釈明した。

デイリーメールは最近ウクライナのＮＧＯ「セーブ・ウクライナ」の話として、ロシアのルハンシク地域教育省のウェブサイトにウクライナ児童２９４人の情報が掲載されていると報道した。ウェブサイトには児童の年齢、髪と目の色、性格などが分類されており、ロシアは拉致を合法化するため彼らにロシアの身分証を発給したという。

セーブ・ウクライナは「過去に奴隷を販売した方式と違うところがない。ロシアは２１世紀に児童人身売買を行っている」と糾弾した。ウクライナ政府はロシアに拉致された児童２万人以上を確認した。ただ実際に拉致された児童は３０万人に達するという試算もある。