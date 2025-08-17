ÉÚ°Â³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê°Ë¥¯¥é¥ÖÉâ¾å¡¡¸½ÃÏ¤Ç¹âÉ¾²Á¤â¡È¾ãÊÉ¡É¤ò³¤³°»ØÅ¦¡ÖÂçÉý¤Ê¸ºµë¤¬É¬Í×¡×
¥é¥Ä¥£¥ª¤¬ÉÚ°Â·òÍÎ¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥é¥Ä¥£¥ª¤¬¸½ºßÌµ½êÂ°¤ÎDFÉÚ°Â·òÍÎ¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCalcio line¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Î²¼¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¸å¤Îµî½¢¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÊýÌÌ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòµ¨7°Ì¤Î¥é¥Ä¥£¥ª¤Î¥¯¥é¥Ö´´Éô¤ÏÉÚ°Â¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢³ÍÆÀ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇ¯Êð450Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó7²¯7500Ëü¡Ë¤«¤éÂçÉý¤Ê¸ºµë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Ï¥µ¥¤¥É¡¢Ãæ±û¤òÌä¤ï¤ººÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ð¡¼²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥ë¤Ç¡¢ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾ÚÌÀºÑ¤ß¡£ÀèÆü¡¢Ì¾ÌçAC¥ß¥é¥ó¤¬³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢26ºÐ¤ÎDF¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤«¤é°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë