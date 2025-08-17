◇セ・リーグ DeNA6―0中日（2025年8月16日 バンテリンD）

DeNA・竹田のプロ初勝利を祝し、右腕が尊敬する恩師の一人である元明大監督の善波達也氏（63）がスポニチ本紙に手記を寄せた。

祐さん、ご家族の皆さん、プロ初勝利おめでとうございます。緊急登板でびっくりしたけど、今まで見てきた中で一番の投球をしていたんじゃないかな。

勝利の瞬間、大学入寮の日のことを思い出した。お兄ちゃんとの別れでちょっぴり寂しそうな妹さんに「お兄ちゃんは大学を卒業する時はプロ野球選手になっているから、少しの間我慢してね」と言ってしまって、「ウソつきになりたくないなあ〜」とその時に思ったんだよな。

でもその4年後も、社会人2年目を終えてもプロには行けなかった。DeNAに指名された時もホッとしたけど、今日の勝利で妹さんとの約束は守れたかな、と思っている。

思えば16年の明治神宮大会の決勝戦で、竹田の姿を見て履正社の岡田監督（現東洋大姫路監督）に「良い投手じゃないですか」と声がけしたことが縁の始まりだった。優しそうな顔だけど「ゾーン」に入った時の愚直な真っすぐからは「明治魂」を強く感じていた。

これからも勝利に貢献してファンに応援される選手になってください。あと佐野、伊勢、入江もみんな頑張れ！（元明大監督）