金光大阪「伝説の部長」櫻井富男インタビュー（前編）甲子園球場で行なわれる選抜大会の決勝日（３月31日）が、野球部長としての最後の一日となる。激戦区・大阪で金光大阪の野球部を40年以上にわたり部長として支え続けてきた櫻井富男が、いよいよ退職の時を迎えようとしている。「最後の日は、親しくさせていただいている高田商業（奈良）が練習試合に来てくれる予定なので、指導者の方々にあいさつをして、最後にウチの選手た