ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第22回今井達也（西武）「ドジャースを倒したい。もちろん、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手と一緒にプレーするのは楽しいでしょう。だけど、ああいうチームに勝って、ワールドチャンピオンになることが自分の人生にとって一番価値がある」西武からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指している今井達也。あるテレビ番組に出演した時の発言要旨である。高