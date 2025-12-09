井上広大【写真：産経新聞社】THE ANSWER

大砲候補の井上広大がロッテへ移籍 阪神ファンから悲鳴「マジでショック」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • NPBは9日、現役ドラフトの結果をホームページにて公表した
  • 阪神からは2019年のドラフト2位の井上広大がロッテに移籍することに
  • 期待の大砲候補だっただけに、ネット上では様々な声が上がった
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 3年前に中3行方不明 スマホ発見
  2. 2. 園児に強制性交か「我慢できず」
  3. 3. グリコ 約600万個を自主回収へ
  4. 4. 新居に「知らない女性」地獄絵図
  5. 5. 10代少年に入れ墨か 22歳女逮捕
  6. 6. 米食べないのに…GACKTに違和感
  7. 7. ごみ箱の設置義務付けへ 渋谷区
  8. 8. 冬に肌トラブル 原因とケア方法
  9. 9. 女流棋士妊娠での規定変更求める
  10. 10. 使いたくない 目黒蓮に現場悲鳴
  1. 11. 元プロ野球選手 わいせつ未遂か
  2. 12. 「目ヤニすごい」板野友美に指摘
  3. 13. ひろゆき氏 地震後の投稿を謝罪
  4. 14. さよなら森保J W杯巡り中国報道
  5. 15. 中国レーダー照射 50キロ以上か
  6. 16. 迷いなく大谷翔平HRボールを売却
  7. 17. バリ島で集団万引き「日本の恥」
  8. 18. 巨大地震が起きる? 注意呼びかけ
  9. 19. Ctrl+Sで保存「ヨシ！」　「仕事猫」がデスクトップマスコットに登場
  10. 20. J1湘南から貸し付け RIZAPが声明
  1. 1. 園児に強制性交か「我慢できず」
  2. 2. 10代少年に入れ墨か 22歳女逮捕
  3. 3. ごみ箱の設置義務付けへ 渋谷区
  4. 4. 女流棋士妊娠での規定変更求める
  5. 5. 元プロ野球選手 わいせつ未遂か
  6. 6. 中国レーダー照射 50キロ以上か
  7. 7. 巨大地震が起きる? 注意呼びかけ
  8. 8. 青森地震 起こるべくして起きた
  9. 9. 高速バスでわいせつか 緊急停車
  10. 10. 「失敗の穴埋め」高市氏に異論
  1. 11. 知る人ぞ知る「皇居財布」求めて早朝からお堀に長い行列…爆発的人気のワケ「牛本革・菊の御紋」高級感ある財布が“2000円”の安価で販売
  2. 12. 震度6強は「人工地震」デマ拡散
  3. 13. 「Luup」アルコール検査を検証
  4. 14. ライバー事務所4社に注意　移籍や独立制限、公取委
  5. 15. ハンカチで拭く 女児にわいせつ?
  6. 16. 女児2人に唾液かけたか 役員逮捕
  7. 17. 20代の姉妹がはしかに感染 愛知
  8. 18. 電車内で露出 下半身押しつけか
  9. 19. 「無免許で高速道路」10代が死亡
  10. 20. 気象庁「地震へ、備えが必要」
  1. 1. 冬に肌トラブル 原因とケア方法
  2. 2. 冷凍庫から乳児遺体 胴体がない
  3. 3. 車椅子ユーザに「無理です」反響
  4. 4. 子育てして罰金? ネット大荒れ
  5. 5. サナ活が「結構プレッシャーに」
  6. 6. 日中 防衛ホットライン機能せず
  7. 7. 中露の爆撃機、東シナ海から四国沖にかけ共同飛行　防衛省発表
  8. 8. 小室さん 釈明会見は無期延期か
  9. 9. レーダー照射は「チャンス」持論
  10. 10. 母死亡 発見するもそのまま出勤
  1. 11. 竹田恒泰氏「選択的夫婦別姓は粉砕された」“困ってる人はいない”と推進論を一蹴
  2. 12. 公明の斉藤代表、定数減法案批判　「企業献金規制優先を」
  3. 13. 自分の「便」が世界の⼈々の健康に役⽴つ！？ ″腸活″をリードする「マイクロバイオーム」とは――韓国の壮大ラボに潜入
  4. 14. 「おこめ券」JA救済したいだけ?
  5. 15. 田久保氏「今回は高卒で」演説も
  6. 16. 【青森6強】高市首相「負傷者30人」
  7. 17. 扶養控除縮減「撤回指示して!」
  8. 18. JAに利益誘導ない きっぱり否定
  9. 19. 中国軍機がレーダー照射　日中防衛当局間の「ホットライン」機能せず
  10. 20. NHK次期会長・井上樹彦氏が会見で抱負「豊かなコンテンツをあまねく全国に」
  1. 1. 世界の工場だった中国成れの果て
  2. 2. 「日本のレーダー感知」中国報道
  3. 3. 猫は男性により騒がしくなる?
  4. 4. 中国人が「大便テロ」韓国大激怒
  5. 5. バリ島で日本人生徒らが万引きか
  6. 6. ネシア火災 日本企業のビルか
  7. 7. トランプ氏 ウ大統領に「失望」
  8. 8. 平和賞受賞者の会見 延期を発表
  9. 9. Google新技術「最先端の性能」へ
  10. 10. タイ空軍に惨敗も中国空軍の変貌
  1. 11. 中国 高市氏発言は「でたらめ」
  2. 12. ＜卓球＞早田ひなが孫穎莎の顔を指さし……表彰式での一幕が話題に
  3. 13. 米ドルとの取引で制裁回避可能に
  4. 14. 豪で16歳未満のSNS禁止 世界初
  5. 15. 敵対的買収でネトフリに対抗も
  6. 16. 米国 対北制裁の必要性強調か
  7. 17. 中国空母 今度は沖縄を「挑発」
  8. 18. トランプ氏の忠臣が辞任 影響は
  9. 19. スマホ買い替え周期 韓国で変化
  10. 20. 「睡眠の質」を高める方法は?
  1. 1. グリコ 約600万個を自主回収へ
  2. 2. 生保無理な50代男性 救いがない
  3. 3. なぜ? 新神戸駅直結も空室70%　
  4. 4. Suicaペンギンの後任 愛称募集へ
  5. 5. 老後破産一直線 やばい習慣警告
  6. 6. 冬賞与 支給額増の企業は2割強
  7. 7. 22歳シャンパンガールの金銭事情
  8. 8. 在中の米企業 事業移す考えも
  9. 9. 年収950万円 ゆるい職場への葛藤
  10. 10. 一発免停も? 道路交通法の改正点
  1. 11. 年末調整で戻ってくる税金の差
  2. 12. dカード 来年から還元率半減も
  3. 13. 生活費援助 税務上の扱いに条件
  4. 14. 高円寺の空中回廊物件がスゴい
  5. 15. ボーナス減り給与変わらず 落胆
  6. 16. ベルグアースが「冴えない」
  7. 17. エアコンvsストーブ 電気代比較
  8. 18. 残クレアルファードの落とし穴
  9. 19. 現実に衝撃 Uターン転職者の本音
  10. 20. ファミマと「SUSURU TV.」コラボ
  1. 1. さくらネット AppRun提供を開始
  2. 2. 検診ポスターに「禁煙」の文字
  3. 3. サンリオグッズ 12月4日から受付
  4. 4. Photoshop 色調補正ゼミナール : 色変換・色調整の5つの方法　まとめ
  5. 5. 実質9,980円のRedmi Pad SE 8.7など、タブレットPCが楽天スーパーSALEで感動プライス続出
  6. 6. 米Google XR向けOSに2種類開発
  7. 7. M1 Macを買ったら最初にやっておきたいこと【日本語入力プログラム編】
  8. 8. 秋葉原マウスコンピューターで訊く！ お得な夏セールが本日23日からスタート
  9. 9. 【10/11「DECODED FASHION」緊急登壇決定！】革命児アイトア・スループが語る「ストーリーテリングとしてのファッション」
  10. 10. Samsung、開くと大画面7.6インチになる横折りフォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold3 5G」を発表！防水やSペンに対応。価格は約20万円から
  1. 11. Claude Code、Slackから直接利用可能に - AIコーディングの“主戦場”に変化
  2. 12. バリアフリーeスポーツカフェ「Any%CAFE」オープニングセレモニーレポート
  3. 13. もう散らからない。4段階調整×100W爆速のUGREEN巻き取り式が31%オフ #Amazonセール
  4. 14. 薄さと収納力を両立した新構造。所有欲も満たしてくれる日本製のコンパクト革財布
  5. 15. 原始ブラックホールが体に当たったらどうなっちゃうの？
  6. 16. Google マップ、最縮小時に立体の地球が表示されるように
  7. 17. サンワ、丸洗いできる防水防塵&抗菌設計の日本語キーボード
  8. 18. 「LUMIX G100」“写真機”としての実力検証　これはもしや、古き良き「G」の再来!?
  9. 19. Thermaltake、三角形強化ガラス側面パネルのミドルタワーケースなど6モデル
  10. 20. SpaceXのFalcon 9ロケットが逆噴射しながら地上に舞い戻り着陸する瞬間をドローンで撮影したムービーが圧巻
  1. 1. さよなら森保J W杯巡り中国報道
  2. 2. 迷いなく大谷翔平HRボールを売却
  3. 3. J1湘南から貸し付け RIZAPが声明
  4. 4. 「チームの資金6億円 RIZAPに」
  5. 5. 巨人OBの岡本圭右氏 69歳で死去
  6. 6. 都玲華の「禁断愛」両親は複雑か
  7. 7. ルメール騎手「怖い」と報道陣
  8. 8. 日本人監督退任か 中国国民怒り
  9. 9. ソフトバンクから楽天へ…慌てて事務所にやって来た佐藤直樹「意味が分からないくらい打ちまくりたい」新天地には憧れの選手が
  10. 10. 冨安 アヤックスと大筋合意か
  1. 11. 角田裕毅 F1で最後の一戦で涙
  2. 12. セリエA最下位 伊に何が問題か
  3. 13. 得点ランキング独走 上田の活躍
  4. 14. 神戸VS成都 試合後ファン不満も
  5. 15. ファン前でDeNA選手が不適切発言
  6. 16. 佐藤直樹なぜ放出 SB苦渋の決断
  7. 17. SBの祝勝会 サポのウラ話に笑い
  8. 18. 元木氏 足壊死する可能性あった
  9. 19. 2025年のJ1ベストイレブン候補36人が発表　優勝鹿島から5人…柏＆広島から最多6人が受賞
  10. 20. 現ドラ 異例の実質トレードが3件
  1. 1. 3年前に中3行方不明 スマホ発見
  2. 2. 米食べないのに…GACKTに違和感
  3. 3. 使いたくない 目黒蓮に現場悲鳴
  4. 4. 「目ヤニすごい」板野友美に指摘
  5. 5. ひろゆき氏 地震後の投稿を謝罪
  6. 6. バリ島で集団万引き「日本の恥」
  7. 7. 「じゃあつく」驚異的な反響か
  8. 8. 6億円がライザップに 湘南が謝罪
  9. 9. 元不登校YouTuber 路上で事故
  10. 10. 家族の分も購入? 木村拓哉に称賛
  1. 11. 篠塚大輝の一発ギャグ BPOに苦情
  2. 12. 上川隆也 露呈したアニオタ素顔
  3. 13. やす子のヤジ 火に油注いだ行動
  4. 14. 紅白も出場 歌手自宅で亡くなる
  5. 15. ゆたぼん 見舞金のカンパが波紋
  6. 16. 山田裕貴のラジオ内容変更に称賛
  7. 17. 声優・西村知道さんが死去
  8. 18. ゆたぼん 交通事故に遭っていた
  9. 19. 小野真弓 原因不明の疾患を告白
  10. 20. 表出ないで 佐々木アナ不評の訳
  1. 1. 新居に「知らない女性」地獄絵図
  2. 2. 「一味違う」米粉スイーツの魅力
  3. 3. 年末調整 損しない4つの秘訣
  4. 4. 冬服10着だけ 着回しコーデ紹介
  5. 5. GU 絵になる高見えコート紹介
  6. 6. 料理教室後の行き先…夫離婚決意
  7. 7. 「離婚したい」夫の言葉は本心か
  8. 8. 義父の宝を「台無しにしたい」
  9. 9. タイツ不要 2000円パンツに感動
  10. 10. きのこ雲炎上 紅白とK-POPの摩擦
  1. 11. スタイルUP 疲れないハイソール
  2. 12. 実は既婚 ポエマー男性に興醒め
  3. 13. 一目惚れした しまむらワンピ
  4. 14. しまむらのプチプラジーンズ
  5. 15. 小田急ホテルでXmasアフタヌーン
  6. 16. 1枚でフェミニン ハニーズの商品
  7. 17. ショートボブは表現自由自在♡ストレートもカーリーも思いのまま♪
  8. 18. 「水でいいです」マナー論争に
  9. 19. にゃんこ大戦争×ニューエラ第2弾♡全8種キャップが12/12より発売開始！
  10. 20. スイーツとコーヒーでほっと一息 使いやすさで愛され続ける！「柳プロダクト」にであえるオススメカフェ3軒