アマチュア野球の話題を広く深く届ける「アマ野球のせかい」がスタート。初回は、今年で創部１００周年を迎えた関大北陽（大阪）を紹介する。春夏通算１４回の甲子園出場があり、かつてはＰＬ学園などと私学７強と呼ばれたが、夏の甲子園の出場は１９９９年以降、遠ざかっている。古豪復活へ、歴史と伝統を残しながら、新たな挑戦にも取り組むチームの今に迫った。◇◇学校から自転車で数十分の場所にある練習グラウン