「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）

広島がモンテロ、ファビアンのアベック弾もあり、快勝。４位に再浮上した。

先発・森下は６回２失点で９登板ぶりの白星となる６勝目。新井貴浩監督は右腕の「うれしそうな表情が印象的でした」と顔をほころばせた。

以下、新井監督の主な一問一答。

−チームの勝ちも大きいが森下が勝利投手になったことも大きい。

「もちろん。２カ月ぐらいかな。勝ち星がなくて、本人も苦しかったと思うし、みんな『なんとか勝ちを』と思っていたと思う。あの（モンテロの）ホームランが出た時、ベンチもすごい盛り上がったし、森下のうれしそうな表情が印象的でした」

−立ち上がりは苦しんでいたが、２失点で踏ん張った。

「粘りながら投げたと思います。あまり調子は良くなかったと思うけど、よく粘ってゲームをつくったと思います。だから、味方の得点につながったのかなと。彼が粘り強く投げていたんで、それが引き寄せたのかなと」

−ファビアン、モンテロがアベック弾。

「２人とも、すごくいい場面でいいホームランを打ってくれたと思います」

−リリーフ陣も粘った。

「あそこ栗林がよく止めたと思います。今までランナーを背負った場面でいくというのは、あまりなかったと思うけど、あそこで栗林がよく止めてくれたと思います」