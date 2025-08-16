　２回の守備を終え、梅木主審と話し込む新井監督（撮影・市尻達拡）

　「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）

　広島がモンテロ、ファビアンのアベック弾もあり、快勝。４位に再浮上した。

　先発・森下は６回２失点で９登板ぶりの白星となる６勝目。新井貴浩監督は右腕の「うれしそうな表情が印象的でした」と顔をほころばせた。

　以下、新井監督の主な一問一答。

　−チームの勝ちも大きいが森下が勝利投手になったことも大きい。

　「もちろん。２カ月ぐらいかな。勝ち星がなくて、本人も苦しかったと思うし、みんな『なんとか勝ちを』と思っていたと思う。あの（モンテロの）ホームランが出た時、ベンチもすごい盛り上がったし、森下のうれしそうな表情が印象的でした」

　−立ち上がりは苦しんでいたが、２失点で踏ん張った。

　「粘りながら投げたと思います。あまり調子は良くなかったと思うけど、よく粘ってゲームをつくったと思います。だから、味方の得点につながったのかなと。彼が粘り強く投げていたんで、それが引き寄せたのかなと」

　−ファビアン、モンテロがアベック弾。

　「２人とも、すごくいい場面でいいホームランを打ってくれたと思います」

　−リリーフ陣も粘った。

　「あそこ栗林がよく止めたと思います。今までランナーを背負った場面でいくというのは、あまりなかったと思うけど、あそこで栗林がよく止めてくれたと思います」