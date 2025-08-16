広島・新井監督「森下のうれしそうな表情が印象的でした」９登板ぶり勝利の森下に笑顔【一問一答】
「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）
広島がモンテロ、ファビアンのアベック弾もあり、快勝。４位に再浮上した。
先発・森下は６回２失点で９登板ぶりの白星となる６勝目。新井貴浩監督は右腕の「うれしそうな表情が印象的でした」と顔をほころばせた。
以下、新井監督の主な一問一答。
−チームの勝ちも大きいが森下が勝利投手になったことも大きい。
「もちろん。２カ月ぐらいかな。勝ち星がなくて、本人も苦しかったと思うし、みんな『なんとか勝ちを』と思っていたと思う。あの（モンテロの）ホームランが出た時、ベンチもすごい盛り上がったし、森下のうれしそうな表情が印象的でした」
−立ち上がりは苦しんでいたが、２失点で踏ん張った。
「粘りながら投げたと思います。あまり調子は良くなかったと思うけど、よく粘ってゲームをつくったと思います。だから、味方の得点につながったのかなと。彼が粘り強く投げていたんで、それが引き寄せたのかなと」
−ファビアン、モンテロがアベック弾。
「２人とも、すごくいい場面でいいホームランを打ってくれたと思います」
−リリーフ陣も粘った。
「あそこ栗林がよく止めたと思います。今までランナーを背負った場面でいくというのは、あまりなかったと思うけど、あそこで栗林がよく止めてくれたと思います」