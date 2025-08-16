±ºÏÂ¡¢¾®¿¹¡õ¥µ¥ô¥£¥ªÃÆ¤ÇÍ¥¾¡ÀïÀþ¤ËÌ¾¾è¤ê¡ª¡¡Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö4¡×¤Ë¡ÄÌ¾¸Å²°¤Ï1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤â3Ï¢ÇÔ
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤¬16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î25»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö41¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë±ºÏÂ¤Ï¸½ºß7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö6¡×¤ÈÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö28¡×¤Ç16°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¹ß³Ê·÷¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö4¡×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÌ¾¸Å²°DF¤òÇí¤¬¤¹¤È¡¢²£¤Ë¤¤¤¿¾®¿¹Èô°¼¤Ë¥Ñ¥¹¡£¾®¿¹¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÌ¾¸Å²°DF¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¤â¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤Ï¥µ¥¤¥É¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢GKÀ¾Àî¼þºî¤¬¥´¡¼¥ë¤ò»à¼é¡£¤µ¤é¤Ë29Ê¬¤Ë¤â¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç±ºÏÂ¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤ê¡¢¥æ¥ó¥«¡¼¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î¥´¡¼¥ë¤â±ºÏÂ¤Ë¡£¶â»ÒÂóÏº¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤Ø±¿¤Ö¤È¡¢¥µ¥ô¥£¥ª¤Ø¥Ñ¥¹¡£¥µ¥ô¥£¥ª¤Ï±¦Â¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢±ºÏÂ¤Ï¶â»Ò¤ä¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎGK¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¤¬ÎäÀÅ¤ËÃÆ¤½Ð¤¹¡£È¿·â¤Ë½Ð¤ëÌ¾¸Å²°¤Ï66Ê¬¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¸å¤í¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤À¸¶µ±åº¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬¡¢GKÀ¾Àî¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢±ºÏÂ¤¬2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï¼¡Àá¡¢22Æü¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¡£Ì¾¸Å²°¤Ï23Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¡2¡Ý1¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡7Ê¬¡¡¾®¿¹Èô°¼¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
2¡Ý0¡¡32Ê¬¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë
2¡Ý1¡¡66Ê¬¡¡¸¶µ±åº¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
