DAZNのイタリア支社は、ここ1年ほど少し変わった注目を集めてきた。それは試合中継を担当する女性リポーターたちのセクシーすぎるド派手ファッションだ。



話題を呼んできたのはシャルケGKロリス・カリウスの妻としても有名なディレッタ・レオッタを筆頭に、今夏のクラブワールドカップ2025でどんどん衣装がセクシーになっていったエレオノーラ・インカルドナ、ジュシ・メローニ、マリア・ヤコベッリだ。





中には衣装がセクシーすぎると批判を受けることもあるのだが、4人はやり方を変える気がないようだ。今夏のオフも4人ともビーチへ繰り出したようで、それぞれのInstagramでセクシーショットを連発している。全員水着は当たり前で、CWCで注目を集めたインカルドナは愛犬と一緒にビーチでの際どいショットを投稿。レオッタはカリウスら家族との投稿がメインではあるが、セクシーにシャワーを浴びるシーンなど魅せるところも忘れていない。先日のUEFAスーパー杯でリポートを担当したヤコベッリもプールから上がる際のセクシーショットを投稿するなど、4人はセクシーすぎるとの声も何のその。英『Daily Mail』は「批判に屈することがない」と取り上げているが、このスタイルは新シーズンも変わることがないだろう。CWC後にはインカルドナも「ファッションはアイデンティティの一部なの。スポーツ中継のような男性優位と言える環境においても、ファッションは力を与えてくれる。私にとって言語のようなもの。男性中心の環境やプレッシャーの大きいところでも自分らしさを表現し、自信を持てるようになる。私は女性らしさを決して手放さないし、むしろ強みとして活かしていくつもり」と反論していて、新シーズンもDAZNイタリア支社のリポーターたちは独自スタイルを貫いていくことになりそうだ。・ディレッタ・レオッタ・エレオノーラ・インカルドナ・ジュシ・メローニ・マリア・ヤコベッリ