レクサス新「“和製”スポーツカー」世界初公開！ 超ロングノーズに「V8」搭載？ LFA後継機の「LFR」？ 突如米国登場の「レクサス スポーツ」に期待の声集まる

レクサスの新スーパーカー世界初公開！

2025年8月8日から10日間、米国・カリフォルニア州ペブルビーチにて開催されている「モントレー・カー・ウィーク」のイベントのひとつである「ザ・クエイル、モータースポーツギャザリング」にて、レクサスは、コンセプトモデル「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツ コンセプト）」を世界初公開しました。

迫力あるワイド＆ローなボディを持つ“和製スーパーカー”と呼ぶにふさわしいレクサス スポーツ コンセプト。

そんな同車にSNSなどでは様々な反響が上がっています。

このスタイリングは唯一無二！

今回展示されたレクサス スポーツ コンセプトについて、レクサスは「進的かつ革新的なスタイルと、伝統的なスポーツカーらしさを併せ持った、LEXUSが描く次世代のデザインを体現しています」と説明しています。

また「ワイド&ローなスタンスをもつ2ドアのプロポーションは、高い動的性能とエモーショナルな次世代スポーツカーのビジョンを示しています」と続けています。

そのエクステリアは、大きなディフューザーや流麗で美しいボディラインが採用されまさに“スーパースポーツカー”と呼ぶにふさわしいデザインに。車幅いっぱいに広がるテールライトや、赤く光る「LEXUS」の文字ロゴが目を引きます。

また、リアには可変式と思われるウイングを備え、そのパフォーマンスをアピール。また、フロントには、比較的大きな開口部も見られ、ガソリンエンジン車のような印象も受けます。

今のところレクサス スポーツ コンセプトについては、これ以上の情報は公開されておらず、市販化については不明ですが、“レクサスのスーパーカー”といえば、2021年12月14日にトヨタ（レクサス）が行った「バッテリーEV戦略に関する説明会」でお披露目されたモデルのうちの1台「Lexus Electrified Sport」が連想されます。

実際デザインに共通性も見られ、Lexus Electrified Sportが市販車となっていくにあたって、示されたモデルのひとつである可能性もあります。

また、当時レクサスプレジデントを努めていた佐藤恒治氏（現トヨタ社長）は、Lexus Electrified Sportについて次のように説明していました。

「レクサスならではの走りを示すとともに、スポーツカーにとって大切な低い車高や、挑戦的なプロポーションにこだわる、レクサスの未来を象徴するモデルです。

加速タイムは2秒前半、航続距離700kmオーバー、全固体電池の搭載も視野に、ハイパフォーマンスバッテリーEVの実現を目指します」

さらに、駆動方式は4輪駆動制御技術の「DIRECT4（DIRECT4 Wheel Drive Force Control）」を採用するほか、全固体電池の採用も叫ばれていました。

今回公開された、レクサス スポーツ コンセプト同様の仕様となるかは全く不明ですが、相応の“ハイパフォーマンス”を期待しても良いでしょう。

一方直近では、レクサス車と思われるスーパーカーの市販モデルと思われるテスト車両が目撃されており、まもなくの登場が期待されていたほか、2025年のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで披露されたトヨタが開発中の「TOYOTA GT Concept」と「TOYOTA GT Racing Concept」も公開されており、“トヨタグループのスーパーカー”に注目が集まっていました。

ここで目撃・披露されていたモデルたちからは、「V8のエンジン音がした」と海外メディアでは話題になっていたほか、Lexus Electrified Sportの“Electrified”の文字が抜けてLEXUS Sportとなっている点からも、ガソリンエンジン搭載車としての登場を期待してもいいかもしれません。

このほかレクサスのスーパーカーについては、その名称についても「LFR」であったり、「LFA2」になるなど様々な憶測が飛び交っています。特にLFRについては日本の特許庁に申請されたということもあり、有力な説として期待されています。

そんな期待盛りだくさんの“レクサスのスーパーカー”レクサス スポーツ コンセプトについて、やはりSNSなどでも早速大きな話題となっています。

一番多く見られるのが「カッコイイ」「日本車とは思えない」「良すぎる」などデザインについて称賛する声。やはりその迫力あるデザインに感銘を受けるユーザーは多くいるようです。

また、「ついにLFA後継車誕生か！」「LFA2きた！」など、レクサス スポーツ コンセプトの姿にLFA後継モデルであることを期待する声も多く見られます。

さらに「市販化はよ」「いくらになるのだろう…」「絶対買う」など、早くも市販化に対する意欲的な声も集まっています。

このほか「V8積んで！」「ガソリンエンジンだよね…？」などガソリン車としての登場を期待する声も見られます。

※ ※ ※

多くの注目と期待を集めるレクサス スポーツ コンセプト。国内での登場などは明らかになっていませんが、日本では2025年10月30日から11月9日にかけて、「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」が開催されます。

ここでの展示が行われる可能性は高いのではないでしょうか。今後の続報に注目です。