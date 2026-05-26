商品の低価格化による単価の下落、フレームやレンズの高騰による粗利益の低下などにより、厳しい局面を迎えるメガネ業界。Zoff（ゾフ）によるメガネスーパーの買収は、業界再編の号砲なのか？【ニッポン経済 令和の業界再編 三国志 Part5.メガネ】＊社名、店名表記はホームページに準拠。データは5月7日時点で、店舗数は国内のみで、海外店は含まない。売上高、営業利益、時価総額は運営会社のものを、店舗数はグループ全体ではな