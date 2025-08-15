リーガロイヤルホテル東京は、フランス語で「ぶどう畑」を意味するぶどうのアフタヌーンティー「Vignoble（ヴィニョーブル）」を9月1日から10月31日まで提供する。

スイーツは、シャインマスカットをふんだんに使用した「シャインマスカットのショートケーキ」やシャンパーニュ香る「ぶどうとシャンパーニュのジュレ」、コニャック“レミーマルタンXO”の風味が広がる「マカロン・コニャック 〜レミーマルタンXO〜」などを用意する。

セイボリーは、バルサミコ酢の酸味が広がるカレンズジャムをサンドした香ばしい「全粒粉スコーン」や、赤ワインでじっくり煮込んだ「国産牛バラ肉の赤ワイン煮込みと茸のボルドレーズ」、「スモークサーモンのサンドイッチ マスカットのピクルス添え」など、ワインやシャンパーニュ、バルサミコ酢やドライフルーツなどを使用したメニューを用意する。ドリンクは紅茶やハーブティー、フレーバーティー、コーヒーなどを提供する。

場所は「ガーデンラウンジ」。時間は午後2時から5時までの120分制。料金は6,500円。税・サービス料込。前日正午までの予約制。予約の上で「チェック柄」の洋服や小物などを身につけた来店者には、ミニプレゼントを用意する。