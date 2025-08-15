20年越しで蘇る…NIKEの名作「TOTAL 90」オランダ代表の復刻モデル

世界のサッカーユニフォームには、時代を超えて語り継がれる“伝説の一着”が存在する。

2004年に登場したNIKEの「TOTAL 90」シリーズが、20年のときを経て現代に復刻された。サッカーユニフォーム研究家の「ともさん」は、オランダ代表の復刻版に強い関心を寄せている。

「2004年に一世を風靡したNIKEの不朽の名作『TOTAL 90』が現代に復刻した。このオランダ代表のリイシュージャージは、ほぼ当時のものを再現している」と、ともさんは語る。背景には、昨今のサッカーユニフォームの“ストリート化”という潮流がある。ライフスタイルファッションの一部としても注目を集めるようになった今、過去の名作が再び脚光を浴びているのだ。

ともさんは、「NIKEでは2002年からユニークな形状のユニフォームをテンプレート化し、各国代表にそれぞれのアクセントを加えてユニフォーム制作を進め、この2004年モデルもユニークなパイピングと縫製ライン、アシンメトリーなデザインが人気を博した」と解説する。

さらに、「当時のモデルで、なんと言っても印象深いのは、胸番号をサークルで囲んだ独創的なデザイン。後にも先にも、胸番号がここまでデザインされていたのはこのときだけではないでしょうか」と指摘。胸番号をサークルで囲んだ大胆なデザイン手法は、当時の常識を覆すインパクトと革新性を兼ね備え、唯一無二の存在感を放っていた。

過去の名作が現代に蘇る――。単なる懐古ではなく、デザインの本質や時代の価値観が改めて問われている証でもある。ユニフォームというアイテムが持つ文化的な意味合いが、ますます重要性を帯びてきているのかもしれない。