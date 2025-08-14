貧血に効く市販薬の選び方は? 鉄剤と漢方の違いと選び方を薬剤師が解説

鉄欠乏性貧血には鉄剤だけでなく、漢方薬という選択肢もあります。疲れやすさや立ちくらみ、イライラなどの不調に悩んでいる方は、自分の体質や症状に合った市販薬を選ぶことで、体調改善への一歩を踏み出せるかもしれません。鉄欠乏性貧血に効果的な市販薬について、薬剤師の西さんにお聞きしました。

監修薬剤師：

西ひかり（薬剤師）

熊本大学薬学部を卒業後、病院薬剤師として15年以上勤務を継続。病棟担当した診療科は、整形外科・神経内科・代謝内科・血液内科など。終末期の緩和ケアや、日本臨床栄養代謝学会認定のNST専門療法士として栄養療法にも従事。子ども4人のママでもあり、試行錯誤しながら子育てに奮闘中。

編集部

鉄欠乏性貧血に効果のある市販薬がありますか？

西さん

はい。市販薬には、鉄欠乏性貧血に効果のある薬があります。それは主に、鉄剤と漢方薬になります。

編集部

鉄剤は貧血のどんな症状におすすめですか？ 副作用も教えてください。

西さん

鉄剤は、めまい・ふらつき・動悸・息切れがあり疲れやすい方におすすめです。副作用には、胃のむかつきなどの消化器症状や、黒色便、便秘などがあります。ですが、鉄剤を飲みはじめて便が黒色になったとしても心配する必要はありません。

編集部

漢方薬もあると聞きましたが、鉄剤との違いは何ですか？

西さん

漢方薬は、血や気のめぐりを良くして体力を補ったり食欲を増加させたりします。女性特有のホルモンバランスの乱れを整えることで体質改善につながり、冷えなどの貧血に伴う症状も改善します。

編集部

おすすめの漢方薬を教えてください。

西さん

「加味帰脾湯（かみきひとう）」は、疲れやすくイライラなどの精神的な症状がある場合におすすめです。「十全大補湯（じゅうぜんたいほとう）」は、体力が低下し食欲もないような貧血に「当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）」は、体力があまりなく冷え性やむくみの気になる方に効果的です。市販の漢方薬には、漢方を構成する生薬成分に加えて、鉄剤も一緒に配合されている商品もあります。成分をよく確認してみましょう。

※この記事はメディカルドックにて【【薬剤師解説】貧血気味な人が選ぶべき市販薬の選び方は？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。