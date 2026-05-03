NTTドコモビジネスレディス第2ラウンド国内女子ゴルフツアーのNTTドコモビジネスレディスは2日、千葉・浜野GC（6704ヤード、パー72）で第2ラウンドが行われた。5位で出た平塚新夢（Knomak）は8バーディー、3ボギーの67で回り、通算10アンダーで首位と2打差の2位に浮上した。かつて「天才少女」と呼ばれながら、難病を患い、2024年11月に7度目の挑戦でプロテストに合格した26歳。レギュラーツアーでは初の最終日最終組も決まり、