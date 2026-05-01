俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：15）の第2話がきょう1日に放送される。初回放送では、本作で初の悪役を演じた桜井の怪演が話題となった。【写真】衝撃の悪女役を演じた桜井日奈子国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未