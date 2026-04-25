プラセボ効果(偽薬効果)とは、実際には生理学的な効果をもたらさない偽薬を処方された場合でも、患者本人が薬だと信じ込むことで何らかの改善が生じる現象のことです。高齢者を対象にした新たな研究では、本人に「この錠剤は治療効果がない偽薬だ」とはっきり伝えた場合であっても、記憶力の向上やストレスの軽減といったメリットが得られることが示されました。Placebo mechanisms in aging: A randomized controlled trial compa