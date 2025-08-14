¡ÈÂçÃ«¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤¬ÂçÉÔ¿¶¡¡MVPºÇÍÎÏ¤È¤ÎÀ¼¤â¡Ä°ïºà23ºÐ¤¬´Ù¤Ã¤¿°Ì´¡Ö.073¡×
Á°È¾Àï¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¾å²ó¤ëWAR4.9¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡¥Ñ¥¿¥ê¤ÈÅö¤¿¤ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¤Ïº£µ¨³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤Ç¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ÖÁ°È¾Àï¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢8·î¤Ï41ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.073¤ÈÂç¼ºÂ®¡£¡Ö°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¡ÖÁá¤¯¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤·¤í¡×¤ÈÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅÜ¤ê¤ÈÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PCA¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë23ºÐ¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ì¤«¤éºþ¿·¡£Á°È¾Àï¤À¤±¤Ç¡Ö25ËÜÎÝÂÇ¡õ25ÅðÎÝ¡×¤ò¥¹¥Ô¡¼¥ÉÃ£À®¤·¡¢°ìÌö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¼éÈ÷¤âÈ´·²¤Ç¡¢MVPÅêÉ¼¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¡ÖWAR¡×¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î4.9¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹ÈÇ¡Ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î4.2¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎMVP¤òÁË¤à²ÄÇ½À¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î¤Ë»öÂÖ¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡1Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Î2²ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï13ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å1ËÜ½Ð¤Æ¤â¤Þ¤¿Ä¹¤¤¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ê¡¢·î´Ö¤Ç¤Ï41ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â»Íµå¤â°ì¤Ä¤â¤Ê¤¯¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ï1³ä°Ê²¼¡£Ç¯´Ö¤Ç¤â½ÐÎÝÎ¨.291¤È¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·âÌÌ¤ÇÂç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖWAR¡×¤Ï5.4¤ÇÂçÃ«¤Ë¼¡¤°2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°È¾Àï¤«¤é¤Ï¤Û¤Ü¿ô»ú¤¬¿¤Ð¤»¤º¡£¥«¥Ö¥¹¤â¸åÈ¾Àï¤Ï¾¡Î¨5³ä¤ò²¼²ó¤ë¤Ê¤ÉÄãÄ´¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿PCA¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤³¤ì¤¬MVP¤À¤Ã¤Æ¡©¡×¡ÖÈà¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹ó¤¤¤Ê¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö²áÂçÉ¾²Á¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÁ°È¾Àï¤Î³èÌö¤Ï°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢PCA¤¬ÉüÄ´¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë