¹Ã»Ò±à¤ÇÎ®¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¡ÈËâ¶Ê¡É¡¡¶µ°÷¤¬ºî¶Ê¢ª¥Ù¥ó¥Á³°3Ç¯À¸¤¬ºî»ì¡¢Â÷¤·¤¿Ãç´Ö¤Ø¤Î»×¤¤
¶µ°÷¤ÈÉô°÷¤¬ºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö³«À±GONG¡×
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï14Æü¡¢Âç²ñÂè9ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤Ç³«À±¡ÊÅçº¬¡Ë¤¬ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·2-6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö³«À±GONG¡×¤¬Áª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¤¹¤«¤µ¤º¡Ö³«À±GONG¡×¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤òÇØ¤Ë4ÈÖ¤Î¾¾ºêÎ°Ø¹Áª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢2µåÌÜ¤òÂª¤¨Ãæ·ø¿¼¤¯¤Ø¤Îµ¾Èô¤È¤Ê¤êÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¿·¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¶¸´îÍðÉñ¤·¤¿¡£
¡ÈËâ¶Ê¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ïº£Ç¯5·î¾å½Ü¡£ÌîµåÉô°÷¤«¤é¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ã»Ò±à¹Ô¤¯¤Î¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¸ÜÌä¤ÎÄ¹ÅçÆÆºÈÀèÀ¸¤ËÆÍÁ³Äó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Éô°÷Â¦¤â¡Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´üÂÔÈ¾Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹ÅçÀèÀ¸¤Î²óÅú¤Ï¥¤¥¨¥¹¡£Ä¹ÅçÀèÀ¸¼«¿È¡¢ºî¶Ê¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Öºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å²¡¤·¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨¾µÂú¤·¤¿¡£
¡¡¶Ê¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï7·î¡¢²Æ¤ÎÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë2½µ´ÖÁ°¡£3Ç¯À¸Á´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ´Õ¾Þ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¿áÁÕ³ÚÉô¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÁ°¤Î¡Èµ¡³£²»¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌîµåÉô°÷¤«¤é¤ÏÂçÀä»¿¤ÎÇï¼ê¡£¡Ö¡Ø¥Þ¥¸¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ã¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄ¹ÅçÀèÀ¸¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿3Ç¯À¸Éô°÷7¿Í¤¬²Î»ì¤òÉÕ¤±¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡È¥Ù¥ó¥Á³°¡É¤Ë²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¹×¸¥¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¹ÔÆ°¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Îµ¤Ç÷¤ò¤³¤³¤Ç¤ß¤»¤í¡×¡£¥µ¥Ó¤Ç¶«¤Ö¤³¤Î°ì¸À¤ËÃç´Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡½é±éÁÕ¤Ï¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É±þ±ç¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¡£¡Ö³«À±GONG¡×¤¬Î®¤ì¤¿»î¹ç¤Ï100¡óÆÀÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤â½éÀï¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤ÈÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£À»ÃÏ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¡ÈËâ¶Ê¡É¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¾â¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤¿¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë