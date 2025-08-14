「撮ってんじゃねえよ！このヤロー」酒に酔った勢いで知人を刺傷した男がメディアに悪態、威嚇の粗暴性

メディアに向かってくる勢いで

「何撮ってんだ！」

８月８日、東京・杉並区の警視庁荻窪警察署から署員に付き添われ出てきた男は、一斉にフラッシュを浴びた瞬間、取材カメラを睨みつけ、悪態をついた。

男は東京都杉並区の職業不詳、落合弘範容疑者（56）。知人である50代男性の背中を包丁で刺すなどして、ケガを負わせた殺人未遂容疑で逮捕された。

「落合容疑者は、７月26日に杉並区にある知人のアパートで、複数人で酒を飲んでいました。そのうちに、落合容疑者と別の人物が酔った勢いで口論になり、止めに入った男性を部屋にあった包丁で刺したようです。通報を受けた捜査員が現場に駆けつけた時には、落合容疑者の姿はなく、彼の自宅に訪れると捜査員のほおを叩くなど抵抗したため、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕されています」（全国紙社会部記者）

落合容疑者の自宅からは血のついた包丁などが押収され、逮捕容疑は殺人未遂に切り替えられている。

この日、留置場から送検のため署員に付き添われて出てきた落合容疑者は、待ち構えた取材陣を目にした瞬間、驚きの表情を浮かべ、嫌がるように身体を伏せたが、冒頭の第一声を上げると態度が一変。階段を下りるとメディアに向かってくる素振りを見せた。

さらに、「撮ってんじゃねえよ！ このヤロー」などと恫喝を続けながら、護送車に乗り込んだ。送検時にこれほどまでメディアに悪態をつく容疑者も珍しい。元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が解説する。

「酒に酔った勢いでの犯行ですので、計画性はないと思われます。しかし、すぐに現場を立ち去り、事情を聞きにきた警察官に暴力を振るうというのは、彼が非常に粗暴な人物であることを表しています。

自分がやったことはちゃんと自覚していたでしょうから、少しでも罪を軽くしたいと思えば、素直に警官に従うとか、犯行を認める場合が多いですが、暴力を振るって公務執行妨害で逮捕されたのであれば、裁判で情状の可能性は極めて低くなります。被害者との示談が成立しなければ、初犯であっても実刑の可能性はあると思います」

警察は落合容疑者の認否を明らかにしていない。