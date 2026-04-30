韓国の尹錫悦前大統領が２０２４年１２月に出した「非常戒厳」をめぐる自身への逮捕状執行を妨害したとして特殊公務執行妨害の罪などに問われた控訴審で、ソウル高等法院刑事第１部は２９日、一審よりも重い懲役７年（求刑懲役１０年）の判決を言い渡した。尹被告の弁護人は上告する意向を示した。尹被告は、大統領警護処を動員して高官犯罪捜査庁（高捜庁）の逮捕状執行を妨害した罪、非常戒厳宣布時に国務委員の戒厳審議権を