警察官のことが大好きなゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で35万4000回再生を突破し、「大好きが溢れてる」「なんて素敵な関係」「癒されました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大型犬の散歩中『バイクに乗った警察官』と遭遇→微笑ましすぎる『まさかの対応』】 バイクに乗った警察官と遭遇！！ TikTokアカウント「gogo_gotcha」の投