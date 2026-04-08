ナンバープレートの“折り曲げ行為”は違法！ 他にやってはいけないこととは？2026年4月4日の午後11時10分頃、高知県高知市内の道路において、パトカーで警ら中の警察官がナンバープレートを折り曲げた状態で走行する原付バイクを発見しました。警察官はバイクに対して停止するよう求めたものの、そのまま逃走したことから緊急走行でおよそ400mにわたって追跡したところ、バイクが転倒し、運転していた男子高校生がひざにすり