伊豆の国市の住宅で17歳の少年が警察官に包丁を投げつけ殺害しようとしたとして14日、現行犯逮捕されました。殺人未遂と公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、いずれも自称で伊豆の国市に住む無職の17歳少年です。警察によりますと少年は14日午後6時半ごろ、通報を受け自宅に駆け付けた男性警察官（48）の頭に向けて包丁を投げつけて殺害しようとした疑いがもたれています。男性警察官にけがはなく、少年はその場で警察官に取り押