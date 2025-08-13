トヨタ”最新”「カローラ」今秋登場に反響多数！「コスパ最高！」「充実装備がうらやましい！」など称賛の声！ 何が変わった？ ”新モデル”米国で発表

トヨタの北米法人は、2025年7月24日に「カローラハイブリッド」の2026年モデルを公開しました。

市場投入は今秋が予定されている同車について、SNSを中心に反響の声が高まっています。

カローラは1966年の初登場以来、日本の代表的な乗用車として、現在では世界100以上の国と地域で販売されています。

現行モデルは2018年に登場した12代目で、トヨタのクルマづくりの骨格となる「TNGA」（Toyota New Global Architecture）プラットフォームの「GA-C」を採用することで、走行性能や安全性が一段と向上しました。

北米では、4ドアセダン「カローラ」、5ドアハッチバック「カローラハッチバック（日本名：カローラスポーツ）」、5ドアスポーツタイプ「GRカローラ」、5ドアSUV「カローラクロス」といった多彩なバリエーションを展開。

北米仕様のサイズは、全長4635mm×全幅1780mm×全高1435mmで、ホイールベース2700mm。日本仕様より140mm長く、35mm広く、ホイールベースも60mm長くなっています。

エクステリアはグレードによって異なり、シャープなLEDヘッドライトや立体的なロアグリル、リアのスポーツディフューザー（一部のみ）などが特徴的で、スタイリッシュかつ力強い印象を演出しています。

北米仕様のパワートレインは、ガソリン車とハイブリッド車の2タイプを用意。

ガソリン車は、最大出力169馬力と最大トルク205Nmを発生させる2リッター直列4気筒の「ダイナミックフォースエンジン」に、CVTを組み合わせた前輪駆動（FF）のみの設定です。

一方、ハイブリッド仕様は1.8リッターエンジンに第5世代のハイブリッドシステム（THS）を搭載し、システム全体で最大138psを発揮。FFと4WD（オンデマンドAWD）が用意されています。

燃費性能については、市街地走行で最大53MPG（約22.5km／L）、高速道路で最大46MPG（約19.6km／L）、複合で最大50MPG（約21.3km／L）を達成しており、実用性の高さが際立ちます。

2026年モデルでは、上級グレードに12.3インチのフルデジタルメーターを採用。ベースグレードにも7インチのディスプレイが備わるなど、インテリアの先進化が進んでいます。

また、安全面では「トヨタ セーフティ センス 3.0」を搭載し、歩行者や自転車などを検知できる「プリクラッシュセーフティ」や、運転サポート機能「プロアクティブドライビングアシスト」などを搭載。ブラインドスポットモニターも全車標準装備とされました。

グレード構成は「LE」「SE」「XLE」の3種で、ハイブリッドのLEとSEには4WDの設定も用意。最上位のXLEでは、合成皮革SofTexシートや電動調整式運転席、電動ムーンルーフ、JBL製の9スピーカーオーディオなど、上質な装備が揃っています。

価格帯は2万4575ドル（約361万円）から、2万8940ドル（約425万円）となっており、コストパフォーマンスと機能性を兼ね備えた一台として注目されています。

北米市場で新しく導入されるカローラに対し、SNSを中心に多くの反響の声が寄せられています。

「コンパクトなサイズが都市部では扱いやすい」「手ごろな価格設定は魅力的で、プリウスよりも経済的」と言った、コストパフォーマンスの高さを賛美するコメントが見受けられました。

日本のユーザーからは「日本仕様とは異なる精悍な顔つきがカッコイイ！」「ムーンルーフは日本仕様にはないから、うらやましいな」など、充実した装備に感心するコメントも寄せられています。