「昔から料理は大嫌い」狩野英孝、アレルギーに関連する理由語る

タレントの狩野英孝（43歳）が、8月12日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。「昔から料理は大嫌い」だという、アレルギーに関連する理由を語った。



番組は今回、恒例のアレルギー特集を放送。狩野は今から9年ほど前、番組で実施したアレルギー検査で205項目中154項目に“陽性”（アレルギーあり）の結果が出たほど、多くのアレルギーを抱えていることで知られているが、「僕は食器洗いがもうダメなんですよ」と語る。



具体的には「食器洗剤で洗うと、もれなく手が痒くなるんです。（何が反応してるのかは）ほんとわからなくて。手がイガイガ痒くなって、ゴム手袋しようと思ってもゴムアレルギーなんで、できない」という。



そして「昔から料理は大嫌い。料理は大嫌い、要は食器洗いが嫌いだから、なるべく触りたくないです」と語った。