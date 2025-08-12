お笑いコンビ「三日月マンハッタン」の仲嶺巧が12日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に出演。同居しているお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が女優の二階堂ふみ（30）と結婚したことについて言及した。

仲嶺は、カズや「トレンディエンジェル」のたかしらと賃貸マンションで共同生活を送っている。

10日に結婚が電撃発表され、パーソナリティの「ナイツ」塙宣之から「ふみも同居するの？」と突然聞かると「いやいや、さすがに今住んでる所に来るわけじゃないです」と苦笑。「（カズが）向こうに行く可能性ありますし、僕らが行くこともできない。家はまだこっちなんですけど。だから、まあ、通いというか住んではないみたいです」と、2人はまだ同居しておらず、カズが二階堂の家に通っている状態だという。

さらに「僕だけですよ、この芸能界というか、僕だけ知ってましたからね。こんなにみんな知らない、知らないって。びっくりしたって言ってたでしょう？僕だけ1年前から知っててずっと黙ってたんです。偉いでしょ？」と意外な事実を明かし、スタジオは「えー！！」と驚きの声が上がった。

「彼女ができて会わせたいって。（相手が）誰か分からずに。行ったら、いらっしゃって。やけにかわいい人だなと思ったら、うわあ！二階堂ふみだ！って」と驚いたという。

仲嶺と二階堂はともに沖縄出身とあって、「出身は沖縄で、その話でギリギリつないで…今となっては2回ご飯行きましたから。“ふみさん”“仲嶺さん”の仲ですから」とニンマリ。

「2人でいる時はすっごいニヤけてましたね、幸せそうでした」と明かし、「やっと発表されて良かった。やっと言える。おめでたいことでございます。仲良くやっております」と祝福した。